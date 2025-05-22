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​СБУ затримала ще шістьох підпалювачів, які виконували замовлення Росії

Наймолодшому - 13 років.

​СБУ затримала ще шістьох підпалювачів, які виконували замовлення Росії
Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція затримали шістьох нових поплічників російських спецслужб, які займалися підпалами авто Сил оборони та об’єктів Укрзалізниці. Наймолодшому із них – 13 років. 

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Усі потрапили у поле зору окупантів, коли шукали "легкого заробітку" в Телеграм-каналах.

На Дніпропетровщині затримано двох неповнолітніх з міста Самар, які спалили декілька релейних шаф сигнальних установок, що регулюють рух поїздів. У подальшому вони мали виявляти та підпалювати службові авто українських захисників. Але фігуранти не встигли цього зробити, оскільки були затримані «по гарячих слідах» після злочинів на залізниці.

На Одещині затримано ще трьох поплічників ФСБ. Ними виявилися двоє юнаків з обласного центру віком 17 та 18 років, а також 27-річний мешканець Чорноморська. Зловмисники знищили три релейні шафи "Укрзалізниці" та позашляховик ЗСУ, який проходив техобслуговування після виконання завдань на фронті.

У Чернігові затримано 24-річного зварювальника з місцевої СТО, який намагався спалити авто українського воїна прямо на території СТО, інсценувавши, що це зробили "сторонні особи", які пробралися на територію вночі. Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зловмисника, коли він уже підготував легкозаймисту речовину для злочину.

За всіма викритими фактами затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань під час воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Вирішується питання про притягнення до відповідальності 13-річного фігуранта.

  • Як повідомляли в Центрі протидії дезінформації, російські спецслужби для диверсій проти військових в Україні залучають підлітків та непоінформовану молодь, які шукають підробітку у Телеграмі. 
  • Станом на 6 лютого правоохоронці встановили 497 осіб, які вчиняли підпали автомобілів військовослужбовців, обʼєктів Укрзалізниці, а також встановлювали саморобні вибухівки, влаштовуючи теракти із посяганням на життя військових і поліцейських.
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