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«Ми не маємо ілюзій»: Мерц вважає, що переговори щодо припинення вогню в Україні можуть затягнутися на місяці

Оскільки «швидкого вирішення немає», Німеччина посилює як військову допомогу Україні, так і дипломатичні зусилля щодо припинення вогню.

«Ми не маємо ілюзій»: Мерц вважає, що переговори щодо припинення вогню в Україні можуть затягнутися на місяці

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у четвер попередив, що зусилля щодо досягнення припинення вогню в Україні залишаються на ранніх стадіях і можуть тривати місяцями, попри зростання дипломатичного імпульсу в останні тижні, пише Politico. 

«Ми не маємо ілюзій. Швидкого вирішення немає», – сказав Мерц на пресконференції у Вільнюсі, де він був присутній на розгортанні нової постійної бригади Німеччини в Литві.

«Це процес, який тільки розпочався і може тривати ще багато тижнів, можливо, навіть місяців», – сказав Мерц.

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Підтверджуючи постійну військову підтримку України з боку Німеччини, Мерц сказав, що його уряд активно наполягає на дипломатичному врегулюванні. «Ми справді не втрачаємо жодної можливості досягти дипломатичного рішення», – сказав він. «Але ми знаємо, що не можемо досягти цього за короткий проміжок часу».

Мерц також вказав на важливість єдності Заходу, заявивши, що координація з партнерами ЄС та зв'язок із законодавцями США залишатимуться центральними елементами німецької стратегії.

«Америка також зацікавлена в тому, щоб ми продовжували рухатися вперед разом», – сказав він, додавши, що його розмови з членами Конгресу США показали широку підтримку продовження трансатлантичного альянсу.

Нещодавно видання The Wall Street Journal повідомило, що Трамп вперше визнав, що Путін не готовий до миру. Про це президент США сказав європейським лідерам після своєї телефонної розмови з очільником Кремля. Втім це не спонукало Трампа посилити тиск на Москву.

Зі свого боку, сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що підтримка законопроєкту щодо “жорстких санкцій” проти РФ збільшилась у Конгресі США до 81 сенатора зі 100. Сенатор зазначив, що Росія погодилася надати свій документ про умови припинення вогню протягом наступних кількох днів. Його зміст покаже, чи серйозно вона налаштована на мир.

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