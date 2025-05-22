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​В Полтаві демонтували пам’ятник на місці відпочинку Петра І

Його перенесуть на території музею Полтавської битви.

​В Полтаві демонтували пам’ятник на місці відпочинку Петра І
Фото: poltava.to

У Полтаві остаточно демонтували пам’ятник Петру І, розташований на розі вулиць Спаської та Пилипа Орлика. 

Про це повідомляє видання "Полтавщина".

Демонтаж пам’ятника відбувався за розробленою схемою, на основі якої його мають наново змонтувати на території музею Полтавської битви.

Перенесення пам’ятника відбулося відповідно наказу Міністерства культури та стратегічних комунікацій. Зокрема, 31 січня був підписаний наказ Мінкульту про виключення 15 об’єктів культурної спадщини Полтави з Держреєстру нерухомих пам’яток України, серед них і пам’ятник на місці відпочинку московського царя.

Пам’ятник відкрили під час відзначення 140-ї річниці Полтавської битви 27 червня 1849 року.

У 1935-36 роках відповідно Ленінському плану монументальної пропаганди, як ідеологічно суперечний радянській владі пам’ятник було демонтовано, а його елементи перевезли до паровозоремонтного заводу для майбутнього перетоплювання, але цього зробити не встигли. 

Наприкінці 1930-х років коригується ідеологічна доктрина СРСР, особливе значення надається уславленню полководців та відзначенню перемог Росії. Зокрема, перемозі російських військ Петра I над шведською армією короля Карла XII в Полтавській битві. Тому у 1939 році під час підготовки до 230-ї річниці Полтавської битви, пам’ятник відновили. 

Реставраційно-відновлювальні роботи були проведені Полтавським міськкомунгоспом під керівництвом архітектора Лева Вайнгорта та архітектора-художника Михайла Сімікіна. Також у повоєнні роки на пам’ятнику місцю відпочинку Петра I відбулися часткові ремонтно-реставраційні роботи.

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