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​У Полтаві розпочали демонтаж пам'ятника на місці відпочинку Петра І

З монумента наразі зняли захисне полотно. 

​У Полтаві розпочали демонтаж пам'ятника на місці відпочинку Петра І
Фото: Суспільне

У Полтаві розпочали перший етап демонтажу пам'ятника на місці відпочинку Петра І. Наразі з монумента зняли захисне полотно, що дозволило експертам, музейникам та іншим фахівцям розпочати його детальне вивчення.

Про це повідомляє "Суспільне".

"Ми залучили архітекторів, реставраторів та всіх необхідних фахівців для здійснення цього процесу. Сьогодні ви бачите один із етапів – зняття чохла та огляд пам'ятника. Завтра планується будівництво риштувань для подальшого демонтажу", - розповіла секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова. 

Вона зазначила, що з бюджету громади грошей на демонтажні роботи не витрачали.

Фото: Суспільне

Рішення про демонтаж пам'ятника ухвалили відповідно до політики деколонізації, яку проводить Міністерство культури та інформаційної політики. Після демонтажу пам'ятник передадуть на зберігання до музею "Поля Полтавської битви", де його експонуватимуть для відвідувачів.

Ямщикова підкреслила, що демонтаж відбувається поетапно, а терміни завершення робіт залежатимуть від процесу та не можуть бути визначені наперед.

Пам'ятник на місці відпочинку Петра І встановили 1849 року на перехресті вулиць Спаської та Пилипа Орлика, де, за історичними даними, цар зупинявся після Полтавської битви.

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