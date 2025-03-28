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В «Українському Домі» відкрили виставку-експедицію «Гривня. Більше ніж гроші»

На ній представили архівні матеріали, унікальні артефакти, твори сучасних митців та ескізи банкнот видатних українських художників.

В «Українському Домі» відкрили виставку-експедицію «Гривня. Більше ніж гроші»
виставка-експедиціа «Гривня. Більше ніж гроші»
Фото: Максим Требухов

«Український Дім» і Національний банк України організували виставку-експедицію «Гривня. Більше ніж гроші». 

Урочисте відкриття виставки відбулося 28 березня.

виставка-експедиція «Гривня. Більше ніж гроші»
Фото: Максим Требухов
виставка-експедиція «Гривня. Більше ніж гроші»

Діятиме експозиція до 11 травня.  На ній представили архівні матеріали, унікальні артефакти, твори сучасних митців, що осмислюють феномен гривні, ескізи банкнот видатних українських художників, серед яких - Георгій Нарбут, Василь Кричевський, Олександр Богомазов, Василь Лопата й інші. 

виставка-експедиція «Гривня. Більше ніж гроші»
Фото: Максим Требухов
виставка-експедиція «Гривня. Більше ніж гроші»

Окрім цього, проєкт включає в себе публічну та освітню програми з майстер-класами, квестами, панельними дискусіями та іграми з фінансової грамотності для дітей, підлітків і дорослих.

Директорка «Українського Дому» Ольга Вієру зазначила, що викликом стало «підняти усі пласти і аспекти, зібрати унікальні артефакти і свідчення, показати тяглість і неперервність традиції – від Давньої Русі до сучасності, і тих людей, які стояли за гривнею».

Проєкт реалізують у співпраці з Державною архівною службою, Центральним державним архівом вищих органів влади та управління України і ГО «Платформа культурних ініціатив».

Підтримали проєкт низка українських банків.

виставка-експедиція «Гривня. Більше ніж гроші»
Фото: Максим Требухов
виставка-експедиція «Гривня. Більше ніж гроші»

виставка-експедиція «Гривня. Більше ніж гроші»
Фото: Максим Требухов
виставка-експедиція «Гривня. Більше ніж гроші»

виставка-експедиція «Гривня. Більше ніж гроші»
Фото: Максим Требухов
виставка-експедиція «Гривня. Більше ніж гроші»

виставка-експедиція «Гривня. Більше ніж гроші»
Фото: Максим Требухов
виставка-експедиція «Гривня. Більше ніж гроші»

виставка-експедиція «Гривня. Більше ніж гроші»
Фото: Максим Требухов
виставка-експедиція «Гривня. Більше ніж гроші»

виставка-експедиція «Гривня. Більше ніж гроші»
Фото: Максим Требухов
виставка-експедиція «Гривня. Більше ніж гроші»

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