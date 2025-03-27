Українських митців відзначили державними нагородами з нагоди Міжнародного дня театру

Також низці митців присвоїли почесні звання народного артиста України, заслуженого артиста, заслуженого діяча мистецтв і заслуженого працівника культури.

Відповідно до указу глави держави відзнаки отримали низка митців театру Франка. Зокрема, орден князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня отримав артист драми Олександр Задніпровський. Орден «За заслуги» І ступеня вручили артистці драми Наталії Сумській, орден «За заслуги» ІІ ступеня – художньому керівнику Іванові Ожевану, орден княгині Ольги ІІ ступеня – артистці драми Ірині Дорошенко.

Нагороди вручили міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький і заступниця керівника Офісу Президента Олена Ковальська.

Церемонія вручення відзнак відбулася у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка, який 27 березня відзначає 105 років від дня заснування.

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