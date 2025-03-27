Українських митців відзначили державними нагородами з нагоди Міжнародного дня театру

75 українських артистів, акторів, режисерів, художніх керівників отримали державні нагороди з нагоди Міжнародного дня театру.
Церемонія вручення відзнак відбулася у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка, який 27 березня відзначає 105 років від дня заснування.
Нагороди вручили міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький і заступниця керівника Офісу Президента Олена Ковальська.
Відповідно до указу глави держави відзнаки отримали низка митців театру Франка. Зокрема, орден князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня отримав артист драми Олександр Задніпровський. Орден «За заслуги» І ступеня вручили артистці драми Наталії Сумській, орден «За заслуги» ІІ ступеня – художньому керівнику Іванові Ожевану, орден княгині Ольги ІІ ступеня – артистці драми Ірині Дорошенко.
Також орден «За заслуги» ІІ ступеня отримав головний балетмейстер Київського національного академічного театру оперети Вадим Прокопенко, орден «За заслуги» ІІІ ступеня – артист Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені М.В.Гоголя Василь Голуб.
Також низці митців присвоїли почесні звання народного артиста України, заслуженого артиста, заслуженого діяча мистецтв і заслуженого працівника культури.