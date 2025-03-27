Підтримали його виключення 42 особи, а проти цього були 74 із 116 зареєстрованих.

Письменник Юрій Винничук залишається в PEN Ukraine. Раніше Виконавча рада виключила його після публікації "Була колись розпусна епоха" на сайті "Збруч".

Як пише PEN Ukraine, це рішення Виконавчої Ради викликало серйозні дискусії у спільноті.

Тому скликали Загальні збори, які, згідно із статутом Українського ПЕН, є вищим керівним органом організації. На цих зборах дискутували стосовно рішення Виконавчої Ради. У зборах взяв участь і сам Юрій Винничук.

За результатами таємного голосування спільнота Українського ПЕН не підтримала виключення письменника. "За" виключення проголосували 42 особи, "проти" – 74 особи з 116 зареєстрованих. Для виключення члена організації потрібно не менш ніж дві третини голосів учасників Загальних зборів.

"Оскільки рішення Загальних Зборів мають вищу силу над рішенням Виконавчої Ради, Юрій Винничук залишається членом Українського ПЕН", – зазначено у повідомленні.

Також у PEN Ukraine наголосили, що, згідно із статутом, і Виконавча рада, і Загальні збори мають право виключати члена організації з її лав. Підстави для виключення визначає статут. Але рішення Загальних зборів, як вищого керівного органу організації, мають "вищу силу".

"Водночас Виконавча Рада закликає членів Українського ПЕН до стриманості та відповідальності у висловлюваннях, які можуть завдавати болю чи призводити до ретравматизації. У наш час чутливість до болю іншого є не меншою цінністю, ніж цінність свободи самовираження, і між ними важливо шукати баланс", – додали у PEN Ukraine.

Ще одним рішенням Загальних зборів визначили, що у майбутньому, коли такі питання виникають, перед їхнім ухваленням обовʼязково має відбутися "широка дискусія в межах спільноти Українського ПЕН".

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