У віці 80 років помер австрійський письменник Мартін Поллак

Сьогодні, 17 січня, після тривалої боротьби з раком у віці 80 років помер відомий австрійський письменник, перекладач і журналіст Мартін Поллак.

Про це повідомляє APA.

Мартін Поллак особливо відомий завдяки таким книгам, як “Звинувачення в отцевбивстві” (2002), “Мрець у бункері” (2004) та “Імператор Америки” (2010).

Як повідомляє “Читомо”, Мартін Поллак розглядав проблематику Східної та Центральної Європи в історичному контексті.

Він з 90-х років популяризував українську культуру у німецькомовному світі. З 2012 по 2014 рік був куратором програми «Транзит», присвяченої літературі України, Білорусі та Польщі, у межах Ляйпцизького книжкового ярмарку. Після повномасштабного вторгнення РФ інформаційно відстоював інтереси України.