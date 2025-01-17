Верховна Рада ухвалила закон про охорону психічного здоров'я
Верховна Рада ухвалила закон про охорону психічного здоров'я
​Уроки наступальних операцій України 2022–2023 років
​Уроки наступальних операцій України 2022–2023 років
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
Біжи і стріляй. Сили оборони отримали новітню німецьку САУ
Біжи і стріляй. Сили оборони отримали новітню німецьку САУ
Придністров’я і енергетична криза: ​«газлайтинг» по-молдовськи
Придністров’я і енергетична криза: ​«газлайтинг» по-молдовськи
Нові санкції для ухилянтів: заочні штрафи й арешти рахунків
Нові санкції для ухилянтів: заочні штрафи й арешти рахунків
Залужний підтвердив план України і Британії підписати сторічну угоду
Залужний підтвердив план України і Британії підписати сторічну угоду
Предстоятелі ПЦУ і УГКЦ обговорили можливість відновлення Студійної групи Київської Церкви
Предстоятелі ПЦУ і УГКЦ обговорили можливість відновлення Студійної групи Київської Церкви
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
ГоловнаКультура

У віці 80 років помер австрійський письменник Мартін Поллак

Після повномасштабного російського вторгнення Поллак інформаційно відстоював інтереси України. 

У віці 80 років помер австрійський письменник Мартін Поллак
Мартін Поллак
Фото: APA/GEORG HOCHMUTH

Сьогодні, 17 січня, після тривалої боротьби з раком у віці 80 років помер відомий австрійський письменник, перекладач і журналіст Мартін Поллак.

Про це повідомляє APA.

Мартін Поллак особливо відомий завдяки таким книгам, як “Звинувачення в отцевбивстві” (2002), “Мрець у бункері” (2004) та “Імператор Америки” (2010).

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Як повідомляє “Читомо”, Мартін Поллак розглядав проблематику Східної та Центральної Європи в історичному контексті. 

Він з 90-х років популяризував українську культуру у німецькомовному світі. З 2012 по 2014 рік був куратором програми «Транзит», присвяченої літературі України, Білорусі та Польщі, у межах Ляйпцизького книжкового ярмарку. Після повномасштабного вторгнення РФ інформаційно відстоював інтереси України.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies