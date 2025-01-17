Режисер «Носферату» Роберт Еґґерс представить у Нью-Йорку українські фільми

Еґґерс є шанувальником українського кіно, тож серед 9 відібраних до програми фільмів є два українські, які надав Довженко-Центр.

Режисер фільму «Носферату» Роберт Еґґерс представить українські фільми у Нью-Йорку.

Про це повідомив Національний центр Олександра Довженка.

У Лінкольн-Центрі з 5 по 9 лютого відбудеться показ програми «Заклинання «Носферату»: Роберт Еґґерс представляє». Це авторська добірка фільмів, які вплинули на «Носферату» (2024).

Як відомо, Еґґерс — давній шанувальник українського кіно. Тому серед дев’яти відібраних до програми фільмів є одразу два українські, надані до показу Довженко-Центром. Це поетичний фолк-горор «Вечір на Івана Купала» (1968) Юрія Іллєнка, а також фільм-казка «Андрієш» (1954) — кінематографічний дебют Сергія Параджанова, знятий у співавторстві з Яковом Базеляном, зазначили у Довженко-Центрі. Крім українських фільмів покажуть стрічки Жана Кокто, Девіда Ліна і власне сам «Носферату».

Квитки надійдуть у продаж 17 січня. Програму організовують кінокуратори Флоренс Алмозіні та Ден Салліван.