BaraBooka оголосила топ дитячих і підліткових книжок 2024 року

Стали відомі найкращі дитячі і підліткові видання 2024 року за версією проєкту BaraBooka. Список налічує 25 книжок різного жанру й тематики для читачів від малюків до майже дорослих.
Переможці стануть відомі 30 січня 2025 року. BaraBooka запрошує всіх охочих до 29.01.2025 проголосувати за улюблене видання й визначити разом переможця в номінації «Вибір читачів».
Експерти конкурсу – команда «БараБуки». Цьогоріч це Тетяна Стус, Ольга Купріян, Анна Третяк, Анастасія Музиченко, Марія Артеменко, Ірина Громова та Віталіна Макарик – літературознавиці, письменниці, методистки Лабораторії дитячого читання НЦ «Мала академія наук України». До конкурсного списку не ввійшли твори, до яких причетна команда лабораторії дитячого читання.
Топ БараБуки (короткий список 2024 року):
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Іван Андрусяк. Слон-трава. Капосні вірші / Ілюстрації Анни Птахи (Маґура)
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Ольга Бірзул. Твоя книга про кіно / Ілюстрації Каті Слонової (Видавництво Старого Лева)
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Ганна Булгакова, Юлія Гречух. Кози з носа та інші копалини в мені (Ранок)
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Христя Венгринюк. Моя мама — гора / Ілюстрації Марти Кошулінської (Vivat)
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Павла Вільна. Анна, яку я кохала (Видавництво)
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Катерина Гольцберг. Я іду до психолога (Vivat)
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Інна Данилюк. Пірнути в Київське море / Ілюстрації Альбіни Колесніченко (Видавництво Старого Лева)
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Євгенія Завалій. Політика для дітей / Ілюстрації Альбіни Колесніченко (Навчальна книга — Богдан)
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Василь Карп’юк. Чудернацька карпатська історія / Ілюстрації Олесі Секереш (Брустури)
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Галина Кирпа. І це називається літо! / Ілюстрації Наталії Олійник (Видавництво Старого Лева)
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Роман Кепкало, Яна Паламаренко. Джем для малих чудовиськ (Nasha Idea)
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Катерина Корнієнко. Дивокровці (Видавництво Старого Лева)
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Мирослав Кошик. Історія України для наймолодших (Маґура)
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Катерина Лазірко. Жозефіна Горішок. Білочка-детективка / Ілюстрації Альони Потьомкіної (Чорні вівці)
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Мія Марченко, Катерина Пекур. Діти вогненного часу (Readberry)
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Валентина Мержиєвська. ЧасоЛінія / Художнє оформлення Дмитра Школьного
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Грася Олійко. І ніякі це не вигадки! (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)
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Катерина Перконос, Наталія Кудляк. Абетка. Відкривай Україну (Артбукс)
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Олександр Подоляк, Олександр Шатохін. Чом би й ні? (Крокус)
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Ірина Потапенко. Анна — куряча королева (Ранок)
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Світлана Ройз. Сміховисько / Ілюстрації Марії Чайки (Видавництво Старого Лева)
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Ольга Савицька. Повний нуль / Ілюстрації Ірини Гусюк (Теза)
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Слава Світова. Ґудзик, який хотів повернутися додому / Ілюстрації Галини Вергелес (Каламар)
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Олена Скуловатова. Як заробити на канікулах / Ілюстрації Юлія Мархішуд (Чорні вівці)
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Ірина Тараненко, Марта Лешак, Марія Воробйова, Анна Плотка. Книга-мандрівка. Літні Олімпійські ігри (Видавництво Старого Лева)
«BaraBooka. Простір української дитячої книги» – це проєкт підтримки дитячого читання, що існує з 2014 року. Щороку автори та експерти проєкту вказують на яскраві дебюти та відзначають видання різних жанрів і форматів: художні та пізнавальні книжки, новинки для дітей і підлітків різного віку та для родинного читання. Номінації можуть змінюватися з року в рік та оголошуються лише на церемонії нагородження. Зокрема, це «Дебют автора», «Пізнавальна книжка року», «Підліткова книжка року», «Книжка-картинка року», «Перша книжка малюка», «Поетична книжка року», «Вибір читачів» тощо.