BaraBooka оголосила топ дитячих і підліткових книжок 2024 року

Стали відомі найкращі дитячі і підліткові видання 2024 року за версією проєкту BaraBooka. Список налічує 25 книжок різного жанру й тематики для читачів від малюків до майже дорослих.

Переможці стануть відомі 30 січня 2025 року. BaraBooka запрошує всіх охочих до 29.01.2025 проголосувати за улюблене видання й визначити разом переможця в номінації «Вибір читачів».

Експерти конкурсу – команда «БараБуки». Цьогоріч це Тетяна Стус, Ольга Купріян, Анна Третяк, Анастасія Музиченко, Марія Артеменко, Ірина Громова та Віталіна Макарик – літературознавиці, письменниці, методистки Лабораторії дитячого читання НЦ «Мала академія наук України». До конкурсного списку не ввійшли твори, до яких причетна команда лабораторії дитячого читання.

Топ БараБуки (короткий список 2024 року):

Іван Андрусяк. Слон-трава. Капосні вірші / Ілюстрації Анни Птахи (Маґура) Ольга Бірзул. Твоя книга про кіно / Ілюстрації Каті Слонової (Видавництво Старого Лева) Ганна Булгакова, Юлія Гречух. Кози з носа та інші копалини в мені (Ранок) Христя Венгринюк. Моя мама — гора / Ілюстрації Марти Кошулінської (Vivat) Павла Вільна. Анна, яку я кохала (Видавництво) Катерина Гольцберг. Я іду до психолога (Vivat) Інна Данилюк. Пірнути в Київське море / Ілюстрації Альбіни Колесніченко (Видавництво Старого Лева) Євгенія Завалій. Політика для дітей / Ілюстрації Альбіни Колесніченко (Навчальна книга — Богдан) Василь Карп’юк. Чудернацька карпатська історія / Ілюстрації Олесі Секереш (Брустури) Галина Кирпа. І це називається літо! / Ілюстрації Наталії Олійник (Видавництво Старого Лева) Роман Кепкало, Яна Паламаренко. Джем для малих чудовиськ (Nasha Idea) Катерина Корнієнко. Дивокровці (Видавництво Старого Лева) Мирослав Кошик. Історія України для наймолодших (Маґура) Катерина Лазірко. Жозефіна Горішок. Білочка-детективка / Ілюстрації Альони Потьомкіної (Чорні вівці) Мія Марченко, Катерина Пекур. Діти вогненного часу (Readberry) Валентина Мержиєвська. ЧасоЛінія / Художнє оформлення Дмитра Школьного Грася Олійко. І ніякі це не вигадки! (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА) Катерина Перконос, Наталія Кудляк. Абетка. Відкривай Україну (Артбукс) Олександр Подоляк, Олександр Шатохін. Чом би й ні? (Крокус) Ірина Потапенко. Анна — куряча королева (Ранок) Світлана Ройз. Сміховисько / Ілюстрації Марії Чайки (Видавництво Старого Лева) Ольга Савицька. Повний нуль / Ілюстрації Ірини Гусюк (Теза) Слава Світова. Ґудзик, який хотів повернутися додому / Ілюстрації Галини Вергелес (Каламар) Олена Скуловатова. Як заробити на канікулах / Ілюстрації Юлія Мархішуд (Чорні вівці) Ірина Тараненко, Марта Лешак, Марія Воробйова, Анна Плотка. Книга-мандрівка. Літні Олімпійські ігри (Видавництво Старого Лева)

«BaraBooka. Простір української дитячої книги» – це проєкт підтримки дитячого читання, що існує з 2014 року. Щороку автори та експерти проєкту вказують на яскраві дебюти та відзначають видання різних жанрів і форматів: художні та пізнавальні книжки, новинки для дітей і підлітків різного віку та для родинного читання. Номінації можуть змінюватися з року в рік та оголошуються лише на церемонії нагородження. Зокрема, це «Дебют автора», «Пізнавальна книжка року», «Підліткова книжка року», «Книжка-картинка року», «Перша книжка малюка», «Поетична книжка року», «Вибір читачів» тощо.