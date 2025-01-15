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Британський фільм з Олександром Рудинським номінували на премію BAFTA

Церемонія нагородження відбудеться 16 лютого. 

Британський фільм з Олександром Рудинським номінували на премію BAFTA
Олександр Рудинський
Фото: Детектор Медіа

Британська стрічка “Rock, Paper, Scissors” (“Камінь, ножиці, папір”), яка розповідає про події в Україні взимку 2022 року, потрапила у номінацію BAFTA, повідомляє “Детектор медіа”.

Стрічку номінували у категорії “Британський короткометражний фільм”.

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“Рудинський грає 18-річного Івана, тато якого оперує військових та цивільних у бункері. Про нього дізнаються російські військові, а Іван вирішує взяти зброю та захищати батька і його пацієнтів. Також у фільмі знялися Сергій Калантай, Юрій Радіонов, Богдана Калантай та Олександр Яценко”, - йдеться у матеріалі. 

Режисер фільму - британець Франц Бум. 

У матеріалі зазначається, що Олександр Рудинський останнім часом постійно з'являється в іноземних проєктах, наприклад у серіалах “Декамерон” на Netflix та “Агенція” на Paramount+ with Showtime.

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