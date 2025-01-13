Премія Читомо-2024 оголосила короткі списки

13 січня Премія Читомо 2024 року оголосила короткі списки, йдеться на сайті заходу.
Премію вручають тим, хто змінює книговидання України і робить українську літературу дедалі видимішою у світі.
Торік на конкурс подали 82 заявки, серед яких обрали по 5 номінантів до кожної з трьох категорій: “Трендсетер видавничого ринку”, “Амбасадор української книги” і “Книжкова ініціатива, що сприяє промоції читання”.
Трендсетер видавничого ринку
- UA Comix Publishing;
- Антон Мартинов;
- Видавництво Creative Women Publishing;
- Видавництво "ist publishing";
- Видавництво "Родовід".
Амбасадор української книги
- Юлія Козловець;
- Олег Коцюба;
- Луціє Ржегоржікова;
- Український ПЕН;
- Іван Федечко.
Книжкова ініціатива, що сприяє промоції читання
- ГО "Культурний десант";
- Діяльність Олени Стовби, директорки Нікопольської МЦБС;
- Книжковий клуб The Ukrainians;
- Простір української дитячої книги BaraBooka;
- Радіо Культура.
Оцінювало заявки міжнародне журі, що складалося з 7 експертів у галузі книговидання та літератури.
Церемонія оголошення і нагородження переможців премії, за участі фіналістів конкурсу та членів журі, відбудеться 31 січня у Києві. Результати опубліковують у відкритому доступі й на сайті Читомо.
До складу журі увійшли:
- Ірина Батуревич, співзасновниця медіа про книжки «Читомо»;
- Олександр Сушко, виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження»;
- Нікі Терон (Німеччина), старша менеджерка міжнародних проєктів Франкфуртського книжкового ярмарку;
- Радован Ауер (Чеська Республіка), директор Міжнародного книжкового ярмарку і літературного фестивалю «Світ книги»;
- Ольга Муха, аналітикиня, кураторка, проєктна менеджерка, кандидатка філософських наук;
- Дмитро Лазуткін, український поет, журналіст, учасник бойових дій;
- Соня Драга (Польща), видавчиня, президентка Федерації європейських видавців (FEP).
Головний партнер премії 2024 року – Міжнародний фонд “Відродження”. Також Премія Читомо проводиться у співпраці з Goethe-Institut в Україні й Франкфуртським книжковим ярмарком. Грошова винагорода переможцям складатиме 3 тисяч доларів у кожній з номінацій.
Одне з номінованих видавництв у категорії “Трендсетер” також отримає Спеціальну відзнаку Frankfurter Buchmesse, що передбачатиме окрему нагороду від партнера премії ‒ Франкфуртської книжкової виставки.