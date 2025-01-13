Премія Читомо-2024 оголосила короткі списки

Премія Читомо – відзнака за видатні досягнення дієвців українського книговидання та літературної сфери.

13 січня Премія Читомо 2024 року оголосила короткі списки, йдеться на сайті заходу.

Премію вручають тим, хто змінює книговидання України і робить українську літературу дедалі видимішою у світі.

Торік на конкурс подали 82 заявки, серед яких обрали по 5 номінантів до кожної з трьох категорій: “Трендсетер видавничого ринку”, “Амбасадор української книги” і “Книжкова ініціатива, що сприяє промоції читання”.

Трендсетер видавничого ринку

UA Comix Publishing;

Антон Мартинов;

Видавництво Creative Women Publishing;

Видавництво "ist publishing";

Видавництво "Родовід".

Амбасадор української книги

Юлія Козловець;

Олег Коцюба;

Луціє Ржегоржікова;

Український ПЕН;

Іван Федечко.

Книжкова ініціатива, що сприяє промоції читання

ГО "Культурний десант";

Діяльність Олени Стовби, директорки Нікопольської МЦБС;

Книжковий клуб The Ukrainians;

Простір української дитячої книги BaraBooka;

Радіо Культура.

Оцінювало заявки міжнародне журі, що складалося з 7 експертів у галузі книговидання та літератури.

Церемонія оголошення і нагородження переможців премії, за участі фіналістів конкурсу та членів журі, відбудеться 31 січня у Києві. Результати опубліковують у відкритому доступі й на сайті Читомо.

До складу журі увійшли:

Ірина Батуревич, співзасновниця медіа про книжки «Читомо»;

Олександр Сушко, виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження»;

Нікі Терон (Німеччина), старша менеджерка міжнародних проєктів Франкфуртського книжкового ярмарку;

Радован Ауер (Чеська Республіка), директор Міжнародного книжкового ярмарку і літературного фестивалю «Світ книги»;

Ольга Муха, аналітикиня, кураторка, проєктна менеджерка, кандидатка філософських наук;

Дмитро Лазуткін, український поет, журналіст, учасник бойових дій;

Соня Драга (Польща), видавчиня, президентка Федерації європейських видавців (FEP).

Головний партнер премії 2024 року – Міжнародний фонд “Відродження”. Також Премія Читомо проводиться у співпраці з Goethe-Institut в Україні й Франкфуртським книжковим ярмарком. Грошова винагорода переможцям складатиме 3 тисяч доларів у кожній з номінацій.

Одне з номінованих видавництв у категорії “Трендсетер” також отримає Спеціальну відзнаку Frankfurter Buchmesse, що передбачатиме окрему нагороду від партнера премії ‒ Франкфуртської книжкової виставки.