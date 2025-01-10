Прокуратура зобов’язала укласти охоронний договір на Будинок митниці, який є пам’яткою XVII століття в Хотині

У 2014 році ця історична будівля перейшла у приватну власність. Однак власник порушив закон, не уклавши охоронний договір.

За позовом Дністровської окружної прокуратури суд зобов’язав товариство з обмеженою відповідальністю укласти охоронний договір на пам’ятку місцевого значення – Торговий будинок (Будинок митниці) XVII століття, що розташований у місті Хотин, Дністровський район Чернівецької області.

Як зазначає Офіс Генпрокурора, встановлено, що Торговий будинок (Будинок митниці) XVII століття взято на державний облік та під охорону розпорядженням представника президента України в Чернівецькій області у 1994 році та у подальшому занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

У 2014 році ця історична будівля перейшла у приватну власність. Водночас її власник порушив Закон України «Про охорону культурної спадщини», оскільки не уклав охоронного договору з Управлінням культури Чернівецької обласної військової адміністрації, що унеможливило виконання зобов’язань щодо її належного утримання, відновлення та збереження.

Тернопільський окружний адміністративний суд повністю підтримав позицію прокуратури та задовольнив позов у повному обсязі, що є важливим кроком для захисту культурної спадщини регіону.