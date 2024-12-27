Очільника одного із департаментів КМДА викрили на отриманні фейкової інвалідності

Він отримав другу групу інвалідності та майже 300 тисяч гривень соцпідтримки.

Викрили директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА на шахрайстві

Правоохоронці викрили директора Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської державної адміністрації (КМДА) на отриманні фейкової 2 групи інвалідності.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Ще у 2022 році посадовець подав до однієї із районних МСЕК міста Києва підроблені медичні довідки про свій діагноз, який насправді не відповідає дійсності, а також фейкові "виписки із медичної карти", які нібито посвідчували його перебування на стаціонарному лікуванні.

У результаті це дозволило чиновнику безпідставно отримати 2 групу інвалідності, яка не лише "гарантувала бронь" від військової служби, але й дозволяла йому отримувати виплати із державного бюджету.

Із 2022 року посадовцю нарахували майже 300 тис. грн соціальної підтримки як для особи з інвалідністю.

Наразі за матеріалами СБУ посадовцю повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч. 3 ст. 190 (шахрайство).

Досудове розслідування триває. Проводяться комплексні заходи для встановлення обставин злочину і притягнення всіх винних осіб до відповідальності.