Армія РФ завдала ударів з артилерії по громаді Сумщини

Російська армія з артилерії обстріляла прикордонну громаду на Сумщині.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 27 грудня 2024 року близько 12:20, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог з артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру Краснопільської громади Сумського району", — ідеться в повідомленні.

Унаслідок атаки окупантів поранено 77-річну жінку, яка перебувала поблизу свого будинку, постраждалу госпіталізовано.

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).