Вночі та зранку росіяни здійснили 19 обстрілів прикордоння Сумщини

Вночі та зранку росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 65 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Краснопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи).

Юнаківська громада: завдано атаки із застосуванням КАБ (5 вибухів).

Хотінська громада: зафіксовано пуск КАБ (3 вибухи), мінометний обстріл (11 вибухів).

Миропільська громада: здійснено пуск КАБ (2 вибухи), обстріл з РСЗВ (30 вибухів).

Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (6 вибухів) та скинув ВОГ з БПЛА (2 вибухи).

Білопільська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громаду.