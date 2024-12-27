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Вночі та зранку росіяни здійснили 19 обстрілів прикордоння Сумщини

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська громади.

Вночі та зранку росіяни здійснили 19 обстрілів прикордоння Сумщини
Фото: unn.ua

Вночі та зранку росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 65 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Краснопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи).

Юнаківська громада: завдано атаки із застосуванням КАБ (5 вибухів).

Хотінська громада: зафіксовано пуск КАБ (3 вибухи), мінометний обстріл (11 вибухів).

Миропільська громада: здійснено пуск КАБ (2 вибухи), обстріл з РСЗВ (30 вибухів).

Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (6 вибухів) та скинув ВОГ з БПЛА (2 вибухи).

Білопільська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громаду.

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