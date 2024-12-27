На Харківщини за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули і 4 отримали поранення

На Харківщини за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули і 4 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

15:08 м. Харків, Індустріальний р-н. Відкрита територія. Влучання в землю. Пошкоджено 5 автомобілів та скління вікон 16-ти поверхового житлового будинку.

19:00 Харківський р-н, с. Прудянка. Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватний будинок.

18:28 Золочівський р-н, Золочівська ТГ, с. Золочів. Влучання КАБ в житловий будинок. Знищено 3 приватні будинки, пошкоджено 9 приватних будинки та 7 цивільних автомобілів. Вилучено тіло 60-річного чоловіка зі зруйнованого будинку. Травмована жінка.

14:30 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, м. Золочів. Пошкоджено ферму, сільгосптехніка підприємства. Пошкоджено 4 приватних домоволодіння. Постраждав чоловік.

14:20 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Слатине. Пошкоджено 5 багатоквартирних житлових будинків та 2 приватні будинки. Внаслідок обстрілу КАБ загинув 67-річний чоловік та постраждали 2 чоловіків.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках Западного, Лозової та Кругляківки, Богуславки та Нової Кругляківки.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 48 людей, серед них - 8 дітей.