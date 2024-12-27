У російських колоніях відбувають покарання 177 кримських політв’язнів

Покарання у російських колоніях відбувають 177 кримських політв’язнів, з них представників корінного кримськотатарського народу - 108 осіб.
Про це повідомляє Кримськотатарський Ресурсний Центр.
Крім того, зафіксовані 371 політичний в’язень і переслідуваний за кримінальними “справами” за період окупації Криму. З них 229 – представники кримськотатарського народу.
Ця категорія складається з 5 підкатегорій залежно від статусу переслідуваного:
- засуджені та відбувають покарання у колонії (177, 108 – кримські татари);
- мають обмеження чи випробувальний термін (49, 25 – кримські татари);
- у СІЗО (54, 33 – кримські татари);
- звільнені (57, 35 – кримські татари);
- переслідуються (34, 28 – кримські татари).
- Перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, колишній політв'язень Наріман Джелял заявив, що термінової медичної допомоги потребують уже понад 60 кримських політв'язнів.