У російських колоніях відбувають покарання 177 кримських політв’язнів

З них 108 представників корінного кримськотатарського народу.

Покарання у російських колоніях відбувають 177 кримських політв’язнів, з них представників корінного кримськотатарського народу - 108 осіб.

Про це повідомляє Кримськотатарський Ресурсний Центр.

Крім того, зафіксовані 371 політичний в’язень і переслідуваний за кримінальними “справами” за період окупації Криму. З них 229 – представники кримськотатарського народу.

Ця категорія складається з 5 підкатегорій залежно від статусу переслідуваного:

засуджені та відбувають покарання у колонії (177, 108 – кримські татари);

мають обмеження чи випробувальний термін (49, 25 – кримські татари);

у СІЗО (54, 33 – кримські татари);

звільнені (57, 35 – кримські татари);

переслідуються (34, 28 – кримські татари).