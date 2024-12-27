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У російських колоніях відбувають покарання 177 кримських політв’язнів

З них 108 представників корінного кримськотатарського народу.

У російських колоніях відбувають покарання 177 кримських політв’язнів
У російських колоніях відбувають покарання 177 кримських політв’язнів
Фото: КримSOS

Покарання у російських колоніях відбувають 177 кримських політв’язнів, з них представників корінного кримськотатарського народу - 108 осіб.

Про це повідомляє Кримськотатарський Ресурсний Центр

Крім того, зафіксовані 371 політичний в’язень і переслідуваний за кримінальними “справами” за період окупації Криму. З них 229 – представники кримськотатарського народу

Ця категорія складається з 5 підкатегорій залежно від статусу переслідуваного:

  • засуджені та відбувають покарання у колонії (177, 108 – кримські татари);
  • мають обмеження чи випробувальний термін (49, 25 – кримські татари);
  • у СІЗО (54, 33 – кримські татари);
  • звільнені (57, 35 – кримські татари);
  • переслідуються (34, 28 – кримські татари).

Support LB.ua

  • Перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, колишній політв'язень Наріман Джелял заявив, що термінової медичної допомоги потребують уже понад 60 кримських політв'язнів.
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