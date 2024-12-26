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Росіяни вбили двох цивільних на Донеччині

Ще двоє мирних мешканців отримали поранення.

Росіяни вбили двох цивільних на Донеччині
Часів Яр (ілюстративне фото)
Фото: Радіо Свобода

Сьогодні, 26 грудня, російські окупаційні війська завдали удару по житловій забудові у м. Часів Яр Донецької області за допомогою FPV-дрону.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

“Внаслідок атаки отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, двоє чоловіків 60 і 64 років”, - розповіли в прокуратурі.

Крім того, було травмовано двох 27 й 55-річних містян, у яких діагностовано поранення кінцівок. Одного з постраждалих ушпиталено.

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Також ударом було пошкоджено багатоповерховий будинок.

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