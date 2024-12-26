З прифронтових сіл Херсонщини евакуювали два подружжя

Співробітники поліції Херсонської області спільно зі старостою Білозерської громади евакуювали з постійно обстрілюваної Білозерки подружжя.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Поліцейські спільно зі старостою допомогли маломобільному чоловіку із дружиною розміститися в транспорті, завантажили особисті речі та швидко вивезли родину до безпечного місця”, - йдеться у повідомленні.

Ще одне подружжя евакуювали з прибережних Комишан. 54-річний чоловік перебував у стані після інсульту, а його 57-річна дружина має порушення зору. Вони потребували меддопомоги та хотіли терміново евакуюватися з небезпечного населеного пункту.

Їх евакуювали поліцейські на броньованому автомобілі, подружжя нині перебуває в Києві зі своєю донькою.