З прифронтових сіл Херсонщини евакуювали два подружжя

Співробітники поліції Херсонської області спільно зі старостою Білозерської громади евакуювали з постійно обстрілюваної Білозерки подружжя.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.
“Поліцейські спільно зі старостою допомогли маломобільному чоловіку із дружиною розміститися в транспорті, завантажили особисті речі та швидко вивезли родину до безпечного місця”, - йдеться у повідомленні.
Ще одне подружжя евакуювали з прибережних Комишан. 54-річний чоловік перебував у стані після інсульту, а його 57-річна дружина має порушення зору. Вони потребували меддопомоги та хотіли терміново евакуюватися з небезпечного населеного пункту.
Їх евакуювали поліцейські на броньованому автомобілі, подружжя нині перебуває в Києві зі своєю донькою.
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Кабмін зареєстрував у парламенті законопроєкт, яким хоче врегулювати, зокрема, питання проведення обов’язкової евакуації.