Під час обстрілу прикордоння Сумщини росіянами загинув цивільний

Під час масованого обстрілу росіянами прикордоння Сумщини загинув цивільний чоловік.

Про це повідомила Прокуратура області.

"За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 26 грудня, упродовж дня, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти з території РФ із різних видів зброї обстрілювали прикордонні громади Сумщини.

"Через артобстріл селища Угроїди Краснопільської громади близько 17:00 год сталось загоряння приватного будинку, в якому перебував 59-річний чоловік. Домоволодіння знищено, його господар загинув", - зазначили в прокуратурі.

Наразі правоохоронці документують наслідки обстрілів.