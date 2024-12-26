На Київщині вилучили 120 тонн нелегального спирту на 4 млн грн

Його продавали під виглядом розчинника і використовували для виготовлення недоброякісного пального.

Детективи Бюро економічної безпеки викрили одне із підприємств Київської області, яке незаконно виготовляло та реалізовувало етиловий спирт у промислових масштабах. Компанія спеціалізується на виготовленні органічних розчинників.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Готову продукцію продавали під виглядом розчинника і використовували для виготовлення недоброякісного пального. Акцизний податок під час цих операцій до бюджету не сплачувався.

Детективи провели обшуки на виробничих потужностях і виявили та вилучили близько 120 тонн готової продукції та фінансово-господарські документи. Орієнтовна вартість вилученого - 4 млн грн.

Фото: БЕБ

Наразі проведено необхідну судову експертизу. Триває досудове розслідування за ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)) та ч. 1 , ч.2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Раніше БЕБ ліквідувало на Київщині підпільні цехи, які виготовляли сигарети.