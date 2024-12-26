На Львівщині затримали депутата облради та його спільника, які намагались видурити гроші у підприємця, – ДБР
На Львівщині затримали депутата облради та його спільника, які намагались видурити гроші у підприємця, – ДБР
Щиро, радісно і відчайдушно. Чому українці так люблять колядувати
Щиро, радісно і відчайдушно. Чому українці так люблять колядувати
ЗМІ: Байден на прощання завдасть удару по путінській "військовій скрині"
ЗМІ: Байден на прощання завдасть удару по путінській "військовій скрині"
ЦПД: пасажирський літак, який розбився під Актау, був збитий російським ЗРК
ЦПД: пасажирський літак, який розбився під Актау, був збитий російським ЗРК
Будівництво на Байковому: як громадську вбиральню перетворюють у капітальну споруду без будь-якого контролю
Будівництво на Байковому: як громадську вбиральню перетворюють у капітальну споруду без будь-якого контролю
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Північнокорейський наступ у Курській області
Північнокорейський наступ у Курській області
​Кабмін продовжив термін діючих бронювань від мобілізації через припинення роботи держреєстрів
​Кабмін продовжив термін діючих бронювань від мобілізації через припинення роботи держреєстрів
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Київщині вилучили 120 тонн нелегального спирту на 4 млн грн

Його продавали під виглядом розчинника і використовували для виготовлення недоброякісного пального. 

На Київщині вилучили 120 тонн нелегального спирту на 4 млн грн
Фото: БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки викрили одне із підприємств Київської області, яке незаконно виготовляло та реалізовувало етиловий спирт у промислових масштабах. Компанія спеціалізується на виготовленні органічних розчинників. 

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Готову продукцію продавали під виглядом розчинника і використовували для виготовлення недоброякісного пального. Акцизний податок під час цих операцій до бюджету не сплачувався. 

Детективи провели обшуки на виробничих потужностях і виявили та вилучили близько 120 тонн готової продукції та фінансово-господарські документи. Орієнтовна вартість вилученого - 4 млн грн. 

Фото: БЕБ

Наразі проведено необхідну судову експертизу. Триває досудове розслідування за ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)) та ч. 1 , ч.2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Раніше БЕБ ліквідувало на Київщині підпільні цехи, які виготовляли сигарети.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies