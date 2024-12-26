Головне за ніч та ранок четверга, 26 грудня: удар по Нікополю, майже 220 ворожих штурмів, вибухи на Бєлгородщині

Нічна повітряна атака, 217 бойових зіткнень, бої на Покровському та Времівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, справа про вбивство Фаріон.

Сьогодні, 26 грудня, росіяни вдарили дроном-камікадзе по Нікополю Дніпропетровської області. Поранені люди.

Як повідомили у ДСНС, кількість постраждалих зросла до 8 людей, з них 7 госпіталізували. Одна жінка – у критичному стані, ще 3 людей – у важкому.

У МВС додали, що окупанти вдарили по центральному ринку міста. Значно пошкоджені торгові приміщення.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 217 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Покровськ, Новий Труд, Зелене та Новотроїцьке. Противник продовжує накопичувати сили для подальших атак.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 31 російську атаку. Окремі позиції сил оборони зруйновані внаслідок штурмових дій та вогневого впливу противника. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Петропавлівка, Слов’янка, Ясенове, Курахове, Андріївка та Дачне.

На Времівському напрямку противник здійснив 35 штурмів наших позицій в районах Костянтинопольського, Янтарного, Костянтинополя, Розливу, Велекої Новосілки, Новосілки, Благодатного та Времівки.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За минулу добу російські загарбники здійснили 440 обстрілів на напрямку.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1540 солдатів. Від початку вторгнення Сили оборони знищили близько 780 860 окупантів.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 26 грудня 2024 року оборонці збили 20 ворожих безпілотників. Ще 11 локаційно втрачені.

Як повідомили у Повітряних силах, противник атакував 31-м ударним БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із напрямків Орел, Міллерово, що у РФ.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Київській, Чернігівській та Дніпропетровській областях.

Фігуранту у справі про вбивство громадської діячки, народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку змінено кваліфікацію злочину, а прокурори Львівської обласної прокуратури скеровували матеріали до суду, повідомили в Офісі генпрокурора та у Національній поліції.

На підставі зібраних доказів дії обвинуваченого перекваліфіковано. Йому інкримінують умисне вбивство особи, пов'язане з виконанням нею громадського обов'язку, з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне володіння вогнепальною зброєю (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України). Докази підтверджують, що вбивство було скоєно через виконання потерпілою громадського обов'язку та з мотивів національної нетерпимості.

За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою без можливості застави, який продовжено до 12 січня 2025 року.

Подробиці – в новині.

Посол України у Японії Сергій Корсунський, який був призначений на цю посаду з 14 квітня 2020 року і звільнений указом президента 21 грудня 2024 року, однак обійматиме посаду до призначення наступника, розповів в інтерв’ю LB.ua про результати роботи за 4 роки послом України в Японії.

Докладніше – в наших новинах та в самому інтерв’ю.

Посольство Ісламської республіки Іран в Україні оприлюднило на своїй сторінці у Facebook привітання для України з різдвяними та новорічними святами.

Очільник дипломатичної місії Шахріяр Амузегар заявив, що "новий рік є провісником нових думок і нових рішень для майбутнього, яке, сподіваємося, буде кращим за минуле". Іран також побажав, щоб "на вашу землю повернувся мир, безпека та затишок".

Ісламська республіка є близьким торговельним та військовим партнером Росії. Саме Тегеран забезпечив Кремлю поставки дронів-камікадзе типу "шахед", які вже понад два роки регулярно тероризують українські регіони, останнім часом - майже цілодобово. Навіть у Різдвяну ніч, окрім ракет, окупанти атакували нашу державу в тому числі і БПЛА іранської розробки.

Унаслідок роботи безпілотників у Бєлгородській області Росії щонайменше шість населених пунктів залишилися без електропостачання.

Як стверджує губернатор регіону, Збройні Сили України завдали удару по Грайворонському району. На відміну від більшості випадків, цього разу йдеться не про дрони-камікадзе, а про "скидання вибухових пристроїв" - вочевидь, для операції були задіяні FPV-дрони з прикріпленими до них снарядами. Пошкоджень зазнала лінія електропередачі.

Без світла сидять мешканці сіл Гора-Поділ, Глотове, Козинка, Новостроївка-Перша, Новостроївка-Друга та Безіменне. Щоправда, в останніх двох навіть не доводиться говорити про жителів - їх там просто вже немає через відселення.

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