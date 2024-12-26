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ЗСУ заявили про ураження військово-промислового комплексу у Ростовської області

Росія використовувала це підприємство для виробництва твердого ракетного палива для балістичних ракет.

ЗСУ заявили про ураження військово-промислового комплексу у Ростовської області
Ілюстративне фото: M142 HIMARS з ракетами ATACMS
Фото: Mariusz Burcz

Збройні сили України уразили військово-промисловий комплекс у місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ. 

“Днями Повітряні Сили Збройних Сил України завдали високоточного удару по об'єкту військово-промислового комплексу у місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Росія використовувала це підприємство для виробництва твердого ракетного палива для балістичних ракет, які застосовуються для ураження об'єктів української цивільної інфраструктури, таких як лікарні, житлові будинки та електростанції.

Відомство не зазначає, коли саме було завдано удар. 

Напередодні СтратКом ЗСУ підтвердив удар по пункту управління бригади російських морпіхів у Льгові на Курщині. Пункт управління знаходився у покинутій цивільній будівлі.

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