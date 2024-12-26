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Посол розповів, які шанси на те, що Японія почне допомагати Україні зброєю

Наразі Японія допомагає українському війську, однак зброя до цього переліку не входить.

Посол розповів, які шанси на те, що Японія почне допомагати Україні зброєю
Сергій Корсунський
Фото: Wikimapia

Посол України у Японії Сергій Корсунський, який був призначений на цю посаду з 14 квітня 2020 року і був звільнений указом президента 21 грудня 2024 року, однак буде обіймати посаду до призначення наступника, розповів в інтерв’ю LB.ua, які шанси на те, що Японія почне допомагати Україні зброєю.

Він зазначив, що Японія надає українському війську автомобілі від своїх збройних сил. Крім того, зараз йде робота над тим, щоб Японія передала “знаряддя для зими”. Японія це питання розглядає. 

“Новий уряд Японії поки що зайнятий бюджетом. Це уряд меншості. І це дуже важко. Є партії, які проти перегляду Конституції й зміни принципів, які не дозволяють передавати зброю. Я скажу відверто, на це шанси дуже малі, але в перспективі це не виключається”, – розповів Корсунський.

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Він пояснив, що в Японії є потужна промисловість, яка може виробляти дуже серйозну зброю, але вони цього не роблять, тому що, з погляду економіки, це не має сенсу тільки на внутрішній ринок. Має сенс тоді виробляти, коли ви можете експортувати. 

Водночас це питання все більше обговорюється в суспільстві, що треба дати можливість виробляти і експортувати зброю. Це буде кардинальна зміна політики післявоєнної Японії. 

“Це не буде легко, але це станеться, на мою думку, рано чи пізно це обов'язково буде”, вважає посол. 

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