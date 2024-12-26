Посол зазначив, що за час великої війни відбулися абсолютно безпрецедентні кроки у підтримці України Японією. Водночас ніколи підтримка України в Японії не зменшувалася нижче 70%.

Посол України у Японії Сергій Корсунський, який був призначений на цю посаду з 14 квітня 2020 року і був звільнений указом президента 21 грудня 2024 року, однак буде обіймати посаду до призначення наступника, розповів в інтерв’ю LB.ua про результати роботи за 4 роки послом України в Японії.

Нещодавно президент України оголосив про заміну низки послів у тому числі і Сергія Корсунського.

“Коли я сюди приїхав в 20-му році, то Україна в Японії практично не була присутня. Це не тому, що нічого не робилося, насправді робилося багато, але Японія така країна, де всі приїжджають з тим, щоби бути присутніми в Японії. І на їх фоні для того, щоб тебе побачили, треба бути гіперактивним. І перший рік працювати було дуже важко, складно, тому що ковід, були обмеження і реалізовувати проєкти нам вдавалося дуже повільно”, – розповів Корсунський.

Втім він зазначив, що за 2021 рік в Японію відбулися всього два візити: це були два міністри оборони – один США і другий України.

“Але на сьогодні ситуація абсолютно кардинально інша, сьогодні кожен українець Японії вам скаже, що сказати в Японії “я українець” – це гордість, це підтримка, щире захоплення японцями України. Вони для себе відкрили нашу державу”, – розповів посол.

Він зазначив, що за ці роки в Японії видані більше декількох десятків книг про Україну, близько 60. Раніше це в рік було дві-три книги. Сьогодні це просто кожний місяць ми маємо якісь нові видання.

Крім того, відбулися абсолютно безпрецедентні кроки по підтримці України. Вперше парламент Японії приймав резолюцію на підтримку іншої країни – України. Вперше лідер іншої держави виступив в парламенті. Це був президент Зеленський. Вперше Японія надала підтримку збройним силам іншої держави. Це були українські Збройні Сили, хоч підтримка була і не зброєю.

Обсяги допомоги абсолютно безпрецедентні. Японія прийняла 2718 українців. Здається, що цифра мала порівняно з Європою. Але для японських масштабів це все одно, щоб Німеччина прийняла 10 млн. Тут політика приймання біженців дуже жорстка, але для України були відкриті всі двері.

За словами посла, найголовніше, що ніколи підтримка України в Японії не зменшувалася нижче 70%.

Також Японія ввела 26 пакетів санкцій проти агресора. Всі провідні автомобільні компанії вийшли з ринку РФ.

“Вони повністю нас підтримують в міжнародних судах. Вони повністю нас підтримують щодо замороження активів, які мають другі по обсягу замороження російські активи після Європейського Союзу”, – зауважив посол.

Також Корсунський прокоментував своє звільнення.

“Що стосується звільнення, то я хочу це прокоментувати, тому що я бачу багато таких починається якихось дискусій. Насправді чотири роки мого перебування в Японії виповнилося 13 жовтня. Це стандартний термін для перебування посла на посаді. З цього погляду ніяких питань і претензій бути ні до кого не може. З іншого боку мені дещо прикро, що невідомо хто мене змінить і головне коли”, – розповів посол.

Він пояснив, що наступного року відбудеться Експо-2025. Зараз буде розглядатися бюджет, який буде прийнятий в квітні. Зараз потрібно неймовірно активно працювати.

“Розумієте, це речі, які не можна розривати. Їх не можна зупиняти ні на тиждень. Так країна ця влаштована. Тому я маю намір – так, як це і має бути в дипломатичній службі – здійснювати всі необхідні протокольні кроки з тим, щоб зустрітися з імператором, прем'єр-міністром, з міністрами. Я маю всім подякувати за те, що вони для нас робили і роблять. Я думаю, десь протягом двох місяців я ще буду на своїй посаді”, – розповів посол.

“Ми працюємо щоденно над тим, щоб підтримка забезпечувалась, щоб Україна отримувала все, що їй потрібно, і щоб це закладало перспективи для подальшої стратегії співпраці між Україною і Японією. Це моя мета. [...] Японія – це окремий всесвіт. З ними тим, що побудовано, не можна нехтувати. Це треба розвивати. І це, звичайно, є завданням для того, хто прийде після мене. Я тільки бажаю йому успіхів”, – підсумував Сергій Корсунський.