Громадський контроль при Міноборони – місія здійсненна

Сьогодні всі питання, які турбують українців, прямо чи опосередковано пов’язані з Міністерством оборони . Захист і протидія агресору, забезпечення Сил оборони, тема майбутніх перемовин, довіра міжнародних партнерів. Відповідь на кожне з них — у парадигмі повноважень і рішень оборонного відомства.

Фото: Міноборони

Один із важелів, який дозволяє впливати на прозорість і ефективність роботи МОУ, — це громадський контроль. Громадська антикорупційна рада була сформована навесні 2023 року. За півтора року діяльності вона змогла стати реальним запобіжником зловживань як з боку підрядників, так і урядовців.

Процес обрання нового складу Громради гальмувався майже пів року, і нарешті призначена дата виборів – 26 грудня. Це означає, що у відповідального суспільства знову є шанс стати силою впливу.

Кожен із нас відчуває втому, це нормально. Я, наприклад, втомився відповідати своїм побратимам на «у нас немає снарядів/мавіків/мінометних мін/капсуль-детонаторів», що не знаю, чим допомогти. Втомився, що потрібні на 100% бійцям проєкти реалізуються роками, а рішення про передачу 23 млрд грн одному зі своїх постачальників Міністерство оборони приймає за день.

Багато кричущих реформ гальмуються. Один кабінет часто не знає, що робить інший. Звільнення одіозних персонажів відбуваються тільки після грандіозних скандалів, і надто часто за схемою — «на підвищення».

Ми всі це знаємо. І ми готові заходити у склад Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, щоби не мовчати.

Ми — це коаліція ветеранів, волонтерів, економічних експертів і юристів. Це міцна команда людей з різних організацій і спільнот, які об’єднані єдиною ідеєю: відремонтувати нашу оборонку. Зробити краще. Зробити правильно.

Наша команда:

Гудименко Юрій — ветеран, молодший сержант ЗСУ у відставці, громадський діяч, співзасновник руху «Демократична Сокира» та голова ГО «Українське об’єднання «Мрія»;

Бріт Ореста — військова волонтерка з 2014 року, засновниця благодійних організацій «БОН» (Україна, США, Литва), радниця головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у 2022-2024 рр.;

Чернов Олег — ветеран, старший сержант у відставці, журналіст, співзасновник і головний редактор видання «Форпост.Медіа», медіаменеджер, громадський діяч;

Ніколаєнко Тетяна — журналістка видання «Цензор.Нет», членкиня ГАР МО першого скликання, де працювала в комісії з питань комунікацій, кадрової роботи та експертних обговорень. Постійно висвітлює тему корупції;

Соловйов Микита — громадський діяч і волонтер, економіст, автор курсів з фізики, математики та фінансового права, неодноразово брав участь у розробці законопроєктів;

Шуба Анастасія — волонтерка, юристка, громадська активістка. Членкиня та активна учасниця Ради громадського контролю НАБУ двох скликань, заступниця голови ГАР МО першого скликання;

Трегуб Олена — співзасновниця і голова організації НАКО (Незалежна антикорупційна комісія, раніше — Незалежний антикорупційний комітет з питань оборони), що бореться з корупцією у сферах нацбезпеки. Експертка з міжнародних санкцій та експортного контролю з досвідом співпраці з міжнародними донорами та інституціями (ООН, USAID, ЄБРР, Світовий банк, МВФ), членкиня ГАР МО першого скликання;

Костецький Максим — адвокат, волонтер, юридичний радник НАКО. Тривалий час працював юристом в ОПК та у сфері антикорупційної політики, має значний досвід судового представництва та правових досліджень, голова ГО «Центр формування політики»;

Нишпорка Олена — бухгалтерка, підприємиця, експертка з аналізу нормативно-правових актів, які регулюють фінансову сферу на предмет наявності корупційних ризиків;

Прудковських Віктор — працює у сфері міжнародної логістики, член РГК НАБУ чотирьох скликань. Секретар ГАР МО першого скликання;

Микитюк Антон — юрист, громадський діяч, експерт з антикорупційних питань та діяльності ОПК. Член та заступник голови Ради громадського контролю при НАБУ двох останніх скликань;

Масюк Віталій — економіст, фахівець з діджиталізації та оптимізації процесів, співзасновник та директор ІТ-компанії HBG SYSTEMS. Член ГАР МО першого скликання та заступник голови РГК при НСЗУ;

Даценко Катерина — журналістка, громадська активістка, яка працює з командою над меморіалізацією військових. З червня 2024 року — членкиня Ради громадського контролю при НАБУ;

Біщук Віктор — журналіст, теле- і радіоведучий, ветеран російсько-української війни;

Штанков Микита — ветеран, громадський активіст з досвідом в антикорупційній та правозахисній діяльності, підприємець. З лютого 2024 року – член РГК НАБУ двох скликань та Конкурсної комісії №1 Бюро.

Проголосувати можна одночасно за 15-х кандидатів на сайті Міноборони 26 грудня з 09:00 до 21:00, потрібна лише ідентифікація через «Дію».

Поборемось. Чесність у Міноборони – сила, що змінює правила гри.