Читання стає доступнішим: що змінить запуск програми «єКнига»

Днями в Україні нарешті запрацювала програма книжкових сертифікатів , відома також як «єКнига». Нарешті, бо говорити про неї почали ще з літа 2022 року, однак для реального запуску знадобилося багато місяців дискусій і закликів до уряду. Навіть цього року офіційно програма мала з’явитися 1 липня, натомість стартувала 16 грудня — як подарунок молодим українцям під ялинку до зимових свят.

Фото: надане Віктором Кругловим

Починаючи з цього понеділка, українці, які у 2024 році стали (чи стануть) 18-літніми, отримають від держави одноразову грошову допомогу для придбання книжок. Протягом перших днів для участі в «єКнизі» зареєструвалися вже більш як 10 000 учасників, загалом виплату можуть отримати 400 000 молодих людей. Просто уявіть: тисячі хлопців і дівчат з усієї країни читають книжки. Тепер це може стати реальністю.

Нехай сума допомоги не така вже й велика — 908 гривень, тобто 0,3 прожиткового мінімуму, це все одно вагомий крок для популяризації читання та розвитку свідомої освіченої молоді. Бо навіть одна хороша книга може привести до змін.

Європейська практика

Змін ще треба дочекатися, але те, що вони будуть, підтверджує досвід інших держав. Піднесення національної культури та заохочення суспільства взаємодіяти з нею через театри, музеї та, звісно, книжки — поширена практика в багатьох європейських державах. Уряди цих країн розуміють, наскільки важлива культура для збереження національної ідентичності та чому на її розвитку не можна заощаджувати. Це розуміє і наш ворог. Культура — це також зброя.

Але повернемося до європейських держав. Одним з останніх прикладів, про який я постійно говорю, є німецька програма KulturPass. Її уряд Німеччини запустив у 2023 році задля підтримки культурних установ і креативних індустрій загалом, а ще з метою заохочувати молодь «відкривати для себе різноманіття культури в країні». Для цього 18-літнім громадянам вирішили виплачувати 200 євро, які можна конвертувати у квитки до театру, музею, на концерт, музичні платівки, інструменти чи книжки.

У цьому році розмір допомоги трохи зменшили, тепер повнолітні німці та німкені можуть отримати всього 100 євро. Проте програма працює та показує непогані результати: тільки за перші місяці від запуску KulturPass у 2023-му креативні індустрії принесли Німеччині понад 3 млн євро доходу. Як гадаєте, яка категорія стала найпопулярнішою за використанням? Саме так, книжки — за два місяці на цю статтю витратили майже 49% виділених коштів. Тоді завдяки ваучерам молодь придбала понад 95 тисяч книг.

KulturPass з’явився на основі державних програм допомоги інших європейських країн. Наприклад, в Іспанії у 2022 році молодим громадянам також почали виплачувати по 400 євро для придбання книг, квитків у культурні установи чи інших предметів для розвитку власного хобі. Урядова програма Bono Cultural Joven діє і цього року: нею можуть скористатися ті, хто у 2024-2025 роках став чи стає повнолітнім.

У Франції у 2021 році запрацював власний Culture Pass. Тут те саме: ваучери в розмірі 300 євро могли отримати лише 18-літні, а витрати кошти можна було виключно на культуру. Знову на першому місці опинилися книжки: 75% витрат пішли на придбання нової літератури.

Схожі результати мала італійська програма 18App, що працювала з 2016-го до 2022 року та за якою повнолітнім італійцям виплачували 400 євро допомоги. За три роки програма змінила статистику щодо кількості активних читачів у країні. Тоді частка молодих людей віком 18-21 років, які читають книжки регулярно, зросла з 46,8% до 54%. Це вражаючий результат.

Значення «єКниги» для України

Останнє дослідження Українського інституту книги, оприлюднене зовсім нещодавно, показує, що лише 32% українців читають книги регулярно — щоденно або кілька разів на тиждень. Приблизно такий показник у нас зберігається вже кілька років. Також 49% опитаних відповіли, що прочитали принаймні одну книгу за рік. Як часто читають саме молоді люди, дослідження не зазначає, але можна припустити, що результат схожий, якщо не менший. У Європі, до прикладу, показник «читацької» молоді становить 60%.

Найчастіше замість точних даних в Україні можна почути упереджену думку: українці не читають взагалі. Навіть у Стратегії розвитку читання до 2032 року, яку уряд затвердив торік, основними проблемами книговидання назвали «несформовану звичку читання» та «брак мотивації до читання». Насправді це лише наслідки, тоді як у корені лежить зовсім інша проблема. Про неї також згадали в Стратегії — це брак коштів на придбання книг. Дослідження УІК показало, що кожен п’ятий респондент, який не купує та не читає книжки, робить так через відсутність грошей.

Хоч якби нам цього не хотілося, але жодна Стратегія чи кампанія з популяризації читання не заохотить людей частіше звертатися до книг, якщо вони просто не мають можливості їх купувати. За останні кілька років ціна на книжки виросла щонайменше вдвічі, тоді як фінансові можливості громадян залишилися незмінними. Тож запуск «єКниги» чи реалізація «Зимової єПідтримки» з можливістю витрачати кошти на книжки нарешті зрушать цю проблему з мертвої точки.

Дехто каже, що 908 гривень — це замала сума, зважаючи на ціну книг. Насправді це вартість 2-3 хороших книжок, прочитавши які, читач захоче взяти до рук ще одну, а за нею другу, третю — аж поки читання не перетвориться на хобі, дозвілля для задоволення.

Особливо важливо, що «єКнига» націлена на молодь. Усі програми європейських держав, які я перерахував раніше, розраховані саме на тих, кому виповнилося вісімнадцять. Це люди, які вже вступили в доросле самостійне життя, але світогляд яких ще формується. І дуже добре, якщо він формується з орієнтацією на національну культуру. Це говорить про те, що кожній державі важливо мати освічену патріотичну молодь, і не лише заради розвитку країни в майбутньому, а й як основу національної безпеки. Радий, що сьогодні це зрозуміли і в Україні.

Як отримати гроші на книжки

Зараз у застосунку «Дія» триває реєстрація учасників, які хочуть долучитися до програми та отримати ваучер на придбання книг. Подати заявку на участь у «єКнизі» можуть усі, кому цього року виповнилося вісімнадцять, а також ті українці, які стануть повнолітніми в 2025 році. Для цього треба:

оновити застосунок «Дія»;

відкрити у своєму банку віртуальну картку «Дія.Картки», на яку прийдуть гроші;

подати заявку в «Дії» через послугу «єКнига».

Кошти нарахують після опрацювання заявки, а скористатися ними буде можна вже найближчим часом, щойно книгарні та інтернет-магазини закінчать останні технічні налаштування. Перелік книжкових магазинів, де працюватиме «єКнига», є на сайті УІК.

Реєструйтеся в програмі або закликайте до цього своїх знайомих і купуйте, читайте українські книжки.