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Віцепрем'єр Федоров: у «Дії» запустили єКнигу

Невикористані кошти повернуться на рахунок Українського інституту книги.

Віцепрем'єр Федоров: у «Дії» запустили єКнигу
віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров
Фото: надано пресслужбою

16 грудня стартувала послуга єКнига.

Як повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров, українці, яким виповнилося 18 років у 2024 році або виповниться у 2025-му, отримають 908 гривень на купівлю паперових, електронних та аудіокнижок українською мовою. 

«Міністерство культури та стратегічних комунікацій ініціювало послугу, щоб підтримати українських видавців та мотивувати молодь читати українською. Програму планують і на наступні роки, тож якщо вам виповниться 18 пізніше, ви також зможете податися», - додав Федоров.

Він пояснив як отримати кошти.

«Послуга проста й технологічна: заходите в Дію, у розділ Сервіси, вибираєте єКнига, відкриваєте окремий рахунок і подаєтеся на виплату. Все готово за кілька кліків. Витратити гроші треба впродовж трьох місяців з дня нарахування в книгарнях, які долучилися до програми. Список книгарень буде тут. Невикористані кошти повернуться на рахунок Українського інституту книги», - зазначив очільник Мінцифри.

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