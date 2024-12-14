Успенський собор у Каневі повернули у власність держави

Протягом останніх 20 років собор незаконно перебував у власності Української православної церкви МП.

Тисячолітній Успенський (Георгіївський) собор у Каневі Черкаської області передали у власність держави.

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Згідно з рішенням Господарського суду Черкаської області Успенський собор зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на МКСК з подальшою передачею в оперативне управління Шевченківському національному заповіднику.

Упродовж останніх 20 років собор незаконно перебував у власності Української православної церкви Московського патріархату.

Собор заснований у 1144 році за кошти Великого князя київського Всеволода Ольговича. Будівля пережила безліч історичних випробувань — монголо-татарські навали, руйнування турками та татарами, а також неодноразові відбудови українським козацтвом. У XVIII столітті храм відновили й він став частиною чоловічого монастиря. Місце пам’ятає багато значущих подій української історії.

У соборі відбулася панахида за страченим у Львові гетьманом Іваном Підковою, тут відспівували тіло Тараса Шевченка перед його похованням на Чернечій горі.