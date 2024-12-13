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У Харкові судитимуть російського агента, який передавав ворогу дані про місця дислокації Сил оборони

Ворожому інформатору загрожує довічне позбавлення волі. 

У Харкові судитимуть російського агента, який передавав ворогу дані про місця дислокації Сил оборони
Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові судитимуть російського агента, який передавав ворогу інформацію про місця дислокації українських захисників. Йому загрожує довічне позбавлення волі. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. За даними слідства, обвинувачений був завербований представником головного управління генштабу збройних сил РФ не пізніше серпня цього року. Співробітник ворожої спецслужби "вийшов" на чоловіка через його антиукраїнські дописи у Telegram-чатах та запропонував співпрацювати.   "Будучи прокремлівськи налаштованим, обвинувачений погодився збирати інформацію місця дислокації та переміщення особового складу і військової техніки Сил оборони на території Харкова та області. Ці дані зрадник відправляв своєму куратору у вигляді повідомлень із зазначенням координат та позначок на мапах", — інформує відомство.  Зібрані обвинуваченим відомості ворог використовував для планування прицільних атак по території Харківського регіону.  Правоохоронці викрили чоловіка. У ході обшуку, проведеного за місцем його мешкання, виявлено та вилучено телефон з доказами протиправної діяльності.  На суд зрадник очікує, перебуваючи під вартою. Його судитимуть у Київському районному суді м. Харкова. За вчинене чоловіку загрожує довічне позбавлення волі. 

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 42-річного чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). 

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