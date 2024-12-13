З 26 грудня Google Play заблокує платежі у пов'язаних з Росією застосунках, – ЗМІ

Це не перше обмеження з боку Google щодо російських розробників та користувачів.

Розробники мобільних додатків із банківськими рахунками в Росії з 26 грудня не зможуть отримувати платежі за них у цифровому магазині Google Play, передає Укрінформ із посиланням на дані The Moscow Times.

“Ми відхилятимемо всі спроби користувачів придбати ваші платні програми, здійснити покупки в додатках (включаючи нові підписки) і продовжити підписки через Google Play Платежі”, – йдеться в листі компанії Google.

Рішення набуває чинності о 00:00 26 грудня. Залишок за балансом буде виплачено до 15 січня.

Це не перше обмеження з боку Google щодо російських розробників та користувачів.

У травні 2022 року американська корпорація заборонила розробникам у Росії завантажувати та оновлювати платні програми у Google Play. В результаті в онлайн-магазині не можуть розміщуватися платні програми для користувачів з Росії. Через це розробники не можуть отримувати монетизацію у російському сегменті.

До цього Google відключила в Росії роботу сервісу контекстної реклами Google AdSense та перестала показувати рекламні повідомлення у пошуковій видачі.

Також від показу рекламних роликів у російському сегменті відмовився відеохостинг YouTube, що належить корпорації.

Пізніше YouTube призупинив усі функції монетизації для користувачів з Росії.