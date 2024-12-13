Драпатий анонсував зміни у Сухопутних військах ЗСУ

Сухопутні війська ЗСУ очікують зміни. Про це заявив командувач Михайло Драпатий.

"Сьогодні Сухопутні війська потребують змін, нової енергії воїнів та сучасного підходу до розвитку їх спроможностей", – написав він у телеграмі.

За його словами, найперше зміни повинні стосуватися ставлення до людей.

"Людська гідність та якісна підготовка особового складу – у фокусі моєї уваги. Вона передбачає переформатування програм та трансформацію навчальних центрів для більш швидкої, але водночас високопрофесійної підготовки, відповідно до потреб Збройних сил та динаміки фронту. Більше розробок нового, якісних тренажерів, новітніх методик викладання", – зазначив Драпатий.

Він додав, що навички та вміння піхотинця мають бути максимально прикладними та практичними, "без зайвої лірики", а головними носіями цих знань буде сержантський корпус з бойовим досвідом.

"Акцент у цих змінах буде зорієнтований на принципах військового лідерства та знання технологій. Без таких вмінь неможливо встановити контроль над хаосом бою, а зараз це одна із головних цілей для зміни ситуації на фронті", – написав командувач.

За його словами, Сухопутні війська мають бути готовими до нових безпекових викликів, що неможливо без прозорої моделі рекрутингу.

Драпатий анонсував, що цей процес буде інстальований з максимальною прозорістю та нульовою толерантністю до корупції.

"Мутований ген старого буде викорінений; соціальна підтримка стане постійною: від першого дня служби до працевлаштування у цивільному житті після звільнення. Такий підхід вбачаю реалізувати через зміни супроводу підтримки військовослужбовців та членів їх сімей", – наголосив він.

Також командувач розповів про зміни у технологічній перевазі в озброєнні піхотинця. За його словами, Сухопутні війська Збройних Сил України мають стати високотехнологічними, гнучкими та адаптивними, – елітою.

"Наразі утримаюсь від деталей. Працюватимемо тут спільно та злагоджено з командою Генерального штабу, Президента України, Міністерства оборони та інших міністерств, нашим тилом - волонтерами та фондами", – повідомив Драпатий.

Також він розповів про оптимізацію управлінських процесів, адже потрібна маневровість та ефективність в адміністративному апараті. Це хочуть досягнути шляхом організаційних змін та цифровізації, а акцент зробити на логістичному забезпеченні та підготовці.

"Головна мета – критично переглянути структуру витраченого часу офіцерського складу на канцеляризм, знайти більш корисне застосування вивільненого ресурсу", – написав командувач.

Тобто люди, технології та прозоре управління – це той фокус уваги, який буде впроваджений у Сухопутних військах Збройних Сил України і, як зазначив Драпатий, він отримав на це підтримку від Верховного Головнокомандувача Збройних Сил, тому зміни неодмінно будуть.