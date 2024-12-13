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Обсяг відключень електроенергії збільшили через російську атаку. Для Києва впровадили екстрені відключення

Нові графіки можна подивитися в обленерго. 

Обсяг відключень електроенергії збільшили через російську атаку. Для Києва впровадили екстрені відключення
Ліквідація наслідків у Івано-Франківській області (архів)
Фото: ДСНС України в Telegram

У зв'язку з російською масованою атакою на об'єкти енергетики в Україні збільшили обсяг обмеження електропостачання.

Про це повідомили в Telegram Укренерго. Змінені графіки можна дізнатися в обласних філіях.

"З актуальним графіком відключень можете ознайомитись на сайті чи офіційних сторінках вашого обленерго", – повідомили в компанії. 

Для Києва впровадили екстрені відключення, тож графіки для міста не діятимуть – відповідне сповіщення розіслали в "Київ Цифровий". 

  • Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що росіяни сьогодні вчинили чергову прицільну атаку на об'єкти.
  • Ракетна атака почалася близько 7 ранку. Вибухи лунали в різних регіонах, зокрема в Івана-Франківську.
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