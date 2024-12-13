Обсяг відключень електроенергії збільшили через російську атаку. Для Києва впровадили екстрені відключення

Нові графіки можна подивитися в обленерго.

У зв'язку з російською масованою атакою на об'єкти енергетики в Україні збільшили обсяг обмеження електропостачання.

Про це повідомили в Telegram Укренерго. Змінені графіки можна дізнатися в обласних філіях.

"З актуальним графіком відключень можете ознайомитись на сайті чи офіційних сторінках вашого обленерго", – повідомили в компанії.

Для Києва впровадили екстрені відключення, тож графіки для міста не діятимуть – відповідне сповіщення розіслали в "Київ Цифровий".