Обсяг відключень електроенергії збільшили через російську атаку. Для Києва впровадили екстрені відключення

У зв'язку з російською масованою атакою на об'єкти енергетики в Україні збільшили обсяг обмеження електропостачання.
Про це повідомили в Telegram Укренерго. Змінені графіки можна дізнатися в обласних філіях.
"З актуальним графіком відключень можете ознайомитись на сайті чи офіційних сторінках вашого обленерго", – повідомили в компанії.
Для Києва впровадили екстрені відключення, тож графіки для міста не діятимуть – відповідне сповіщення розіслали в "Київ Цифровий".
- Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що росіяни сьогодні вчинили чергову прицільну атаку на об'єкти.
- Ракетна атака почалася близько 7 ранку. Вибухи лунали в різних регіонах, зокрема в Івана-Франківську.