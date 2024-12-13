За добу російська армія втратила майже 1400 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.12.24 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб.

Від початку вторгнення Сили оборони знищили близько 760 120 окупантів.

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