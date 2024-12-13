За добу російська армія втратила майже 1400 солдатів

Упродовж доби Сили оборони знищили 1390 окупантів, 5 ворожих танків, 31 бойову броньовану машину та 6 артилерійських систем.
Про це інформує Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 760 120 (+1390) осіб,
- танків ‒ 9537 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19675 (+31) од,
- артилерійських систем – 21078 (+6) од,
- РСЗВ – 1253 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1023 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20176 (+65),
- крилаті ракети ‒ 2861 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн– 31177 (+50) од,
- спеціальна техніка ‒ 3642 (+0).