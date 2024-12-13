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ГоловнаСуспільствоВійна

За добу російська армія втратила майже 1400 солдатів

Від початку вторгнення Сили оборони знищили близько 760 120 окупантів. 

За добу російська армія втратила майже 1400 солдатів
Війна із Росією
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони знищили 1390 окупантів, 5 ворожих танків, 31 бойову броньовану машину та 6 артилерійських систем.

Про це інформує Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 760 120 (+1390) осіб,
  • танків ‒ 9537 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19675 (+31) од,
  • артилерійських систем – 21078 (+6) од,
  • РСЗВ – 1253 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1023 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20176 (+65),
  • крилаті ракети ‒ 2861 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн– 31177 (+50) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3642 (+0).

Фото: Генштаб
Дані уточнюються.

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