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Наступного року українські інструктори з базової загальної військової підготовки навчатимуться у Литві

До першої групи увійдуть 30 українських інструкторів.

Наступного року українські інструктори з базової загальної військової підготовки навчатимуться у Литві
Наступного року українські інструктори з базової загальної військової підготовки навчатимуться у Литві (Ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

У 2025 році українські інструктори з базової загальної військової підготовки (БЗВП) пройдуть навчання у Литві.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

До першої групи українських інструкторів, що навчатимуться у Литві, увійдуть 30 осіб. 

“Після повернення до України вони зможуть впроваджувати нові підходи у підготовці військовослужбовців та ділитися знаннями з колегами у вітчизняних навчальних центрах”, - йдеться у повідомленні.

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Також представники України та Литви обговорили оновлення навчальних програм з бойової стрільби. 2025-го року на базі двох навчальних закладів Міноборони планується запустити пілотний проєкт із підготовки інструкторів з курсу стрільб за сприяння НАТО.

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