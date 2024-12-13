Наступного року українські інструктори з базової загальної військової підготовки навчатимуться у Литві

У 2025 році українські інструктори з базової загальної військової підготовки (БЗВП) пройдуть навчання у Литві.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
До першої групи українських інструкторів, що навчатимуться у Литві, увійдуть 30 осіб.
“Після повернення до України вони зможуть впроваджувати нові підходи у підготовці військовослужбовців та ділитися знаннями з колегами у вітчизняних навчальних центрах”, - йдеться у повідомленні.
Також представники України та Литви обговорили оновлення навчальних програм з бойової стрільби. 2025-го року на базі двох навчальних закладів Міноборони планується запустити пілотний проєкт із підготовки інструкторів з курсу стрільб за сприяння НАТО.
- Керівники 46 франко-українських асоціацій запропонували президенту Франції Еммануелю Макрону створити європейську коаліцію військових інструкторів для їх роботи в Україні.