Генштаб: на Покровському та Курахівському напрямках відбулась майже половина боєзіткнень за день

Ще 30 боєзіткнень відбулось на Времівському напрямку.

Станом на 22:00 12 грудня зафіксовано 190 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали по території України 31 авіаудару, скинули 61 КАБ, також задіяли 568 дронів-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив 3194 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

На Харківському напрямку за сьогодні противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, Глибокого та Стариці, всі атаки відбиті Силами оборони.

За попередніми підрахунками, втрати ворога за сьогодні на напрямку склали 92 військовослужбовців вбитими та пораненими, українські воїни знищили артилерійську систему, автомобіль та 20 БпЛА противника; також пошкодили три автомобілі.

Сім разів ворог штурмував позиції українських військових на Куп’янському напрямку у районах Синьківки, Загризового та Западного. Триває бій поблизу Дворічної.

На Лиманському напрямку російські загарбники 21 раз намагалися просунутися в районах Копанок, Новоєгорівки, Лозової, Надії, Макіївки, Тернів та в Серебрянському лісі. Захисники України стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат, в районі Тернів тривають три боєзіткнення.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили шість спроб окупантів просунутися вперед в районі Часового Яру та в напрямку Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку агресор чотири рази атакував поблизу Торецька. Наразі два боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 46. Загарбники продовжують натиск на наші позиції поблизу населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Піщане, Шевченко та Чумацьке. Нашими захисниками на цей час відбито 43 атаки, три боєзіткнення триває.

За попередніми підрахунками, втрати агресора склали 288 окупантів вбитими та пораненими. Також знищено чотири автомобілі та два мотоцикли окупантів, водночас пошкоджено ще два автомобілі та два мотоцикли.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 46 бойових зіткнень різної інтенсивності. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Сонцівки, Старих Тернів, Курахового, Дальнього та Успенівки. Бої продовжуються. Точиться п’ять сутичок.

На Времівському напрямку за сьогодні агресор за підтримки авіації 30 разів штурмував передній край нашої оборони в районі Сухих Ялів, Костянтинопольського, Роздольного, Нескучного та Новодарівки. Триває один бій.

Одну безрезультатну спробу атакувати позиції українських підрозділів здійснив окупант в напрямку Новоданилівки на Оріхівському напрямку. Авіація ворога скинула авіабомби на Степногірськ.

На Придніпровському напрямку дві спроби ворога штурмувати позиції наших воїнів зазнали невдачі.

На Курщині українські захисники відбили 18 ворожих штурмів, тривають два боєзіткнення.

Сили оборони стримують натиск російських окупантів. Сьогодні варто відзначити воїнів 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна та 425-го окремого штурмового батальйону, які мужньо тримають позиції, вміло відбивають ворожі атаки, завдаючи загарбникам відчутних втрат.