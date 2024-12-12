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Зеленський провів засідання Ставки у Запоріжжі

Президент, зокрема, представив нового командувача Сухопутних військ.

Зеленський провів засідання Ставки у Запоріжжі
засідання Ставки у Запоріжжі
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів у Запоріжжі засідання Ставки Верховного Головнокомандувача й заслухав доповідь про безпекову ситуацію у Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Про це йдеться на сайті глави держави.

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Зеленський представив генерал-майора Михайла Драпатого на посаді командувача Сухопутних військ ЗСУ, заслухав доповідь Запорізької ОВА Івана Федорова про будівництво фортифікацій і посилення оперативного рубежу. В ОПУ додали, що у Запорізькій області побудували багатоешелоновану лінію, яка містить кругову оборону окремих міст. 

Глава держави також заслухав інформацію щодо посилення ППО Дніпропетровської та Запорізької областей.

Окрему увагу приділили відновленню опалення у Кривому Розі. Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба зазначив, що роботи виконані на 90%. У місті працюють 68 ремонтних бригад зі всієї країни, а через зрив опалювального сезону в Кривому Розі відкрите кримінальне провадження.

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