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Із небезпечного району Херсонщини евакуювали маму і чотирьох дітей

Вдалося вивезти родину із Комишан. 

Із небезпечного району Херсонщини евакуювали маму і чотирьох дітей
Евакуйована родина із Херсонщини
Фото: Нацполіція

Поліцейські евакуювали матір із чотирма дітьми із постійно обстрілюваних Комишан Херсонської області. 

Про це повідомили у Нацполіції. 

Як зазначили правоохоронці, щодня російська армія нещадно обстрілює обласний центр. Особливо страждають жителі прибережних кварталів Корабельного та Дніпровського районів, які перебувають у зоні досяжності ворожої артилерії, дронів, мінометів і танків. До цих територій належать і Комишани. 

Тому поліцейські евакуювали родину з цього небезпечного населеного пункту.

40-річна жителька Комишан звернулася до підрозділу поліції з проханням якнайшвидше евакуювати її та чотирьох дітей після чергового ворожого удару. Адже троє дівчат віком 15 та 12 років, а також 7-річний хлопчик вже не витримували постійного страху за своє життя та переховування від "прильотів" у підвалі.

Поліцейські розробили план евакуації та, вибравши безпечний час між російськими обстрілами, приїхали на допомогу родині. Правоохоронці одягнули на всіх дітей засоби індивідуального захисту (спеціальні бронежилети та шоломи) та на броньованому автомобілі швидко вивезли всю сім’ю до безпечного місця. А щоб дівчатка та хлопчик могли у найкоротший термін адаптуватися в новій оселі, працівниця ювенальної превенції подарувала їм іграшки – зайчиків-охоронців.

Правоохоронці закликають евакуюватися з небезпечних населених пунктів та звертатися до територіальних підрозділів поліції, на лінію 102, органів місцевої влади чи волонтерських організацій.

Також інформацію щодо евакуації можна дізнатися за телефонами «гарячої» лінії Херсонської ОВА: 0800-33-09-51.

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