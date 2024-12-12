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НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у начальника сервісного центру МВС на Вінниччині Юрія Негая

Зокрема йдеться про елітні апартаменти у Грузії, а також оборудки з перепродажем авто.

НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у начальника сервісного центру МВС на Вінниччині Юрія Негая
Ілюстративне фото
Фото: Укрінформ

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки незаконного збагачення одного з начальників територіального сервісного центру РСЦ ГСЦ МВС України. Про це повідомляє пресслужба агентства. За даними джерел РБК-Україна, йдеться про начальника територіального сервісного центру регіонального сервісного центру Головного сервісного центру МВС України у Вінницькій області Негая Юрія.

НАЗК зазначає, що моніторинг способу життя посадовця було ініційовано за результатами самостійно виявлених обставин.

За результатами перевірки встановлено, що посадовець у період з 2021 по 2023 роки придбав низку транспортних засобів за заниженими цінами та реалізовував їх за значно вищими цінами, отримуючи суттєвий фінансовий зиск. До цієї схеми також були залучені близькі особи декларанта.

У співпраці з Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявлено, що під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в березні 2022 року, посадовець придбав п'ять апартаментів у курортних містах Грузії — Батумі та Бакуріані. Загальна площа об'єктів нерухомості становить від 37 до 87 кв. м, а їх вартість — від 30 до 82 тисяч доларів США. Сумарна вартість цих придбань перевищує 7,19 млн грн.

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Загалом витрати посадовця та його родини на придбання рухомого та нерухомого майна сягають майже 20 млн грн. При цьому НАЗК встановило відсутність законних доходів, які могли б забезпечити такі фінансові витрати.

Матеріали щодо начальника сервісного центру МВС направлено до Офісу Генерального прокурора для подальшого внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).

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