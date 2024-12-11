ЗМІ: 483 мільйони доларів втратила Україна через корупцію щодо фортифікацій

Видання Financial Times після спілкування з українськими чиновниками стверджує, що обсяг розкрадання коштів на будівництві фортифікацій в Україні сягає 483 мільйонів доларів, що приблизно дорівнює 20 мільярдам гривень.

Журналісти дізналися, що правоохоронні органи відкрили з цього приводу 30 кримінальних проваджень. Газета наводить приклад Дніпропетровської області, де за рік з листопада 2023 до листопада 2024 було витрачено на оборонні споруди 7,3 мільйона доларів - проте, за словами посадовців, "показувати особливо нічого".

Серед проблем спорудження фортифікацій у Financial Times також називають виснаженість та брак людей в інженерних військах, які через статус тилових перекидають на фронт для закриття прогалин в обороні. Через це відповідальність розпорошується між місцевими органами влади. Не вистачає людини, яка б могла б чітко планувати та контролювати процес.