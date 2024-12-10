Росіяни тричі за день атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе

Всі три удари були завдані по Нікопольщині.

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Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області 28 жовтня 2024 року (архівне фото)

Сьогодні, 10 грудня, російські окупаційні війська тричі атакували Нікопольщину Дніпропетровської області дронами-камікадзе.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Російська армія влучила дронами по самому Нікополю та населених пунктах Марганецької громади.

На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.