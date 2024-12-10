Росіяни тричі за день атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе

Сьогодні, 10 грудня, російські окупаційні війська тричі атакували Нікопольщину Дніпропетровської області дронами-камікадзе.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Російська армія влучила дронами по самому Нікополю та населених пунктах Марганецької громади.
На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.
- Вчора, 9 грудня, під ворожим вогнем опинився Нікопольський район Дніпропетровщини. Ворог завдав майже двадцять ударів.
- У понеділок, 9 грудня, російська армія атакувала з дрона бригаду енергетиків у Дніпропетровській області.