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Росіяни тричі за день атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе

Всі три удари були завдані по Нікопольщині.

Росіяни тричі за день атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області 28 жовтня 2024 року (архівне фото)
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 10 грудня, російські окупаційні війська тричі атакували Нікопольщину Дніпропетровської області дронами-камікадзе.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Російська армія влучила дронами по самому Нікополю та населених пунктах Марганецької громади. 

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На щастя, минулося без загиблих і постраждалих. 

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