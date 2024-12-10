Мінфін розмістив облігації на майже 23,9 млрд гривень

Найбільш дохідними виявили облігації терміном на три з половиною роки під 14,59%.

10 грудня Міністерство фінансів розмістило гривневі ОВДП на майже 23,9 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Найбільш дохідними виявили облігації терміном на три з половиною роки під 14,59% - вони принесли у державну скарбницю майже 8,4 млрд грн.

Фото: Міністерство фінансів України результати розміщення облігацій 10 грудня 2024 року

За ОВДП терміном на 3 роки під 16,43% виручили понад 5 млрд, 2,3 року під 16,19% - майже 5,12 млрд, а 1,2 року під 15,10% - менш ніж 5,3 млрд грн.

У міністерстві наголосили, що купівля військових облігацій «сприяє перемозі над російською агресією. Кожна інвестована на облігації гривня підтримує нашу армію та фінансову стабільність країни».