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Рада ЄС схвалила виділення Україні 4,1 млрд євро

Київ отримає виплату у межах програми Ukraine Facility.

Рада ЄС схвалила виділення Україні 4,1 млрд євро
Фото: EPA/UPG

Рада Євросоюзу схвалила чергову виплату Україні в межах Ukraine Facility.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Мова йде про отримання €4,2 млрд цього місяця, що виведе загальну цьогорічну допомогу за цією ініціативою до €16 млрд. Єврокомісія погодила виділення допомоги у листопаді.

“Така фінансова підтримка демонструє рішучість посилювати нашу економіку, підтримувати ключові реформи та євроінтеграційні прагнення, а також зміцнювати Україну на шляху до перемоги”, ‒ зазначив очільник українського уряду.

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Що відомо про Ukraine Facility

  • 22 травня цього року Україна та ЄС підписали Рамкову угоду для фінансування в межах програми Ukraine Facility. Відповідно до Угоди Україна зобов'язується забезпечити прозорість та контроль щодо використання коштів, наданих в межах Ukraine Facility.
  • Програма Ukraine Facility передбачає виділення Україні Євросоюзом 50 млрд євро на чотири роки.
  • У травні Кабмін схвалив план для програми Ukraine Facility. План містить структурні реформи, зокрема в держуправлінні, енергетиці та аграрній галузі.
  • 1 лютого рішення про надання 50 млрд євро Україні прийняли на засіданні Євроради. Кошти надходитимуть до України протягом чотирьох років. На основі щорічного звіту Комісії про реалізацію Механізму для України Європейська Рада щороку проводитиме дебати щодо Механізму з метою надання вказівок.
  • Програма Ukraine Facility Європейського Союзу передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до державного бюджету для посилення макрофінансової стабільності.
  • У рамках програми також передбачений спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, обсяг якого становитиме 8 млрд євро. Фінансування в рамках цього інструменту зможуть отримати інвестори через ЄБРР, ЄІБ та інші міжнародні інституції. Очікується, що реалізація проєктів в межах цього інструменту дозволить залучити додаткові 30 млрд євро інвестицій.
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