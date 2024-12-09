Рада ЄС схвалила виділення Україні 4,1 млрд євро

Рада Євросоюзу схвалила чергову виплату Україні в межах Ukraine Facility.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Мова йде про отримання €4,2 млрд цього місяця, що виведе загальну цьогорічну допомогу за цією ініціативою до €16 млрд. Єврокомісія погодила виділення допомоги у листопаді.

“Така фінансова підтримка демонструє рішучість посилювати нашу економіку, підтримувати ключові реформи та євроінтеграційні прагнення, а також зміцнювати Україну на шляху до перемоги”, ‒ зазначив очільник українського уряду.

Що відомо про Ukraine Facility