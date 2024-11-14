Єврокомісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро

Комісія дала позитивну оцінку реформам і відзначила, що уряд виконав необхідні індикатори для отримання цього траншу, зазначив Денис Шмигаль.

Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в межах Ukraine Facility.

Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль.

За його словами, комісія дала «позитивну оцінку реформам і відзначила, що Уряд виконав необхідні індикатори для отримання цього траншу».

«Розраховуємо на швидке погодження рішення з боку Ради ЄС. Після цього загальна сума підтримки в межах Ukraine Facility за цей рік складе 16,1 млрд євро», - додав Шмигаль.

Що відомо про Ukraine Facility