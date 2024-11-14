Польща виділила майже 5% свого ВВП на допомогу Україні

Починаючи з лютого 2022 року Польща виділила на допомогу Україні 4,91% свого ВВП, передає «Європейська правда» з посиланням на дані канцелярії польського президента.

Польща почала першою постачати масштабне важке озброєння і прийняла найбільше українських біженців. На що витратили 85% своє допомоги.

"Польща виділила на допомогу Україні еквівалент 4,91% свого ВВП, з яких 0,71% ВВП було виділено на пряму підтримку країни, а 4,2% ВВП – на витрати, пов'язані з наданням допомоги українським біженцям", – зазначила канцелярія.

Розмір військової допомоги сягнув 3,23 млрд євро. Польща відправила в Україну першу партію танків Т-72 у першій половині 2022 року, понад 250 бойових машин піхоти BWP-1, 100 бронетранспортерів "Росомаха", дев'ять розвідувальних машин БРДМ 2, понад сотню самохідних гармат, понад 30 реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", а також 14 літаків МіГ-29 і 12 вертольотів Мі-24.

77% поляків були залучені до допомоги біженцям з України. Крім того, у країні зафіксували найвищий відсоток працевлаштованих українців – 65.