Нардеп Євгеній Шевченко отримав підозру в державній зраді

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Народний депутат Євгеній Шевченко отримав підозру в державній зраді. Служба безпеки, Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора зібрали докази цього злочину з боку чинного народного депутата України.

За матеріалами справи, фігурант систематично займався інформаційно-підривною діяльністю в інтересах держави-агресора. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram Євгену Шевченку оголосили підозру в держзраді

"Зокрема, нардеп масово розповсюджував фейки російської пропаганди щодо подій у нашій державі та її зовнішньополітичного курсу, а у жовтні-листопаді 2024 року поширював викривлену інформацію про командування Сил оборони України та суспільні настрої всередині нашої держави", – йдеться у повідомленні.

Депутат використовував для розповсюдження проросійських наративів власні канали на YouTube і Telegram, а також ефіри в медіа, зокрема ворожих.

Незалежна експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта на шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України.

"Крім того, у рамках досудового розслідування отримано дані, які свідчать про те, що протягом 2020-2023 років нардеп неодноразово відвідував Білорусь, де спілкувався із керівництвом цієї держави та налагоджував «схеми» щодо закупівлі для підконтрольних йому компаній електроенергії та аміачних добрив по заниженій вартості", – додали в СБУ.

У подальшому афілійовані йому комерційні структури продавали відповідні ресурси по штучно завищеній ціні для одержання надприбутків. Як свідчать матеріали провадження, для реалізації оборудок нардеп залучав підставних осіб, зокрема нерезидентів підконтрольних йому фірм.

На підставі одержаних доказів нардепу повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Хто такий Євгеній Шевченко

Євгеній Шевченко висувався від "Слуги народу", але в вересні 2022 перейшов до групи "Відновлення України" (одна з груп, створених за участі депутатів проросійської забороненої ОПЗЖ).

Навесні 2021 року, попри очевидно недемократичні вибори в Білорусі, Шевченко літав на зустріч з Олександром Лукашенком. Він також вихваляв білоруський режим за затримання опозиційного (на той момент) блогера. В "Слузі народу" тоді сказали, що поїздка була власною ініціативою парламентаря, але все ж виключили його.

Того ж року Шевченко виступав у Білорусі на "Слов'янському базарі".

В грудні 2021 року сам Шевченко заявив, що СБУ нібито відкрила проти нього провадження за державну зраду – через його підтримку білоруського режиму. Однак тоді в Службі безпеки спростували відкриття провадження і нагадали, що це можна зробити лише за погодження генпрокурора або його в.о.

Шевченко не припиняв робити сумнівні заяви, зокрема щодо війни Росії проти українців, а нещодавно написав допис зі зневажливою вказівкою президенту починати переговори з Путіним.

Попри поширювані дані про те, що Шевченко нібито був агентом Головного управління розвідки, в ГУР це заперечили. При цьому раніше Кирило Буданов говорив, що той справді допомагав із контактами з Лукашенком.