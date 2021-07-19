Депутат Верховної Ради Євгеній Шевченко, якого в травні вигнали зі "Слуги народу" за підтримку режиму Олександра Лукашенка, виступив на "Слов'янському базарі".

Під час фінального концерту в неділю він у дуеті з композитором Ніколо Петрашем заспівав під фонограму пісню "Чотири пори року", де є такі слова: "Четыре времени года Поцелованы общей судьбою. Не страшны нам любые невзгоды, Потому что мы вместе с тобою Крепко сшиты однажды судьбою".

Після виступу Шевченко назвав Олександра Лукашенка своїм другом.

Нагадаємо, що 20 квітня Олександр Лукашенко зустрівся з українським депутатом Євгенієм Шевченком в президентському палаці. Парламентарій поїхав до Мінська попри те, що політичні відносини між Україною та Білоруссю восени 2020 року було поставлено на паузу через рішення не визнавати перемогу Лукашенка на президентських виборах.

У травні його виключили за це з фракції "Слуга народу".

Євгеній Шевченко має скандальну репутацію. Зокрема, він брав участь у телешоу російських пропагандистів, ностальгував за радянською медициною. Відомо, що він намагається створити власну політичну партію.