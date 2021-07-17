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Мендель вестиме відеоколонку на телеканалах Ахметова

Вона приєдналася до команди телепрограми “Велика деолігархізації”.

Мендель вестиме відеоколонку на телеканалах Ахметова
Фото: скріншот

Ексречниця президента України Юлія Мендель приєдналася до команди телепрограми “Велика деолігархізація", що виходитиме на телеканалах "Україна 24" та "Україна".

Про це на своїй Facebook-сторінці написала директорка з комунікацій у холдинговій компанії System Capital Management Наталя Ємченко.

“В якості постійного колумніста до нас тільки що приєдналася Юлія Мендель, експрессекретар Президента України Володимира Зеленського”, – написала вона.

Її дебютна відеоколонка буде в ефірі у суботу, 17 липня.

Нагадаємо, на початку липня Мендель опублікувала обкладинку своєї книги, яка називається "Кожен із нас президент". Вона вже з'явилася у продажу. Ціна примірника - 190 гривень.

Наприкінці квітня стало відомо, що Юлія Мендель написала заяву на звільнення. Пізніше повідомлялося, що вона йде з посади речниці, однак залишиться працювати в Офісі президента радницею.

15 березня Мендель анонсувала авторський проєкт на телеканалі "Дом" для глядачів з тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Однак уже 19 березня вона повідомила, що не буде вести програму "Погляд з Банкової" на постійній основі, що випуск за її участю був пілотним, а надалі до участі в шоу залучатимуть інших представників влади.

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