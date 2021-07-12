Фракція "Слуга народу" обговорила "антиахметівський" законопроєкт та легалізацію медканабісу

Рішення або попереднього голосування за законопроєкти на фракції не було. Прогнози щодо легалізації медичного канабісу – негативні.

Фракція "Слуга народу" на засіданні обговорила законопроєкти щодо легалізації медичного канабісу та урядовий 5600, відомий також як "рентний" і "антиахметівський".

Рішення або попереднього голосування за законопроєкти на фракції не було. Прогнози щодо легалізації медичного канабісу – негативні. Про це LB повідомили джерела у фракції "Слуга народу". Саме засідання відбувається в партійному офісі "Парковий" майже дві години.

"Ми обговорили законопроєкти по легалізації медичного канабісу та урядовий 5600 щодо наповнення бюджету. Було багато депутатів, які виступали проти законопроєкту про канабіс. На засіданні всього присутні десь 120 членів. Мій прогноз, що законопроєкт по канабісу завтра не буде проголосований навіть у першому читанні. На самій фракції голосування не було, лише обговорення", — розповів депутат.

Також співрозмовник додав, що по урядовому 5600 "домовилися по напрямках працювати над ним (до другого читання). Визначили відповідальних. Але за таких умов ми зможемо його розглянути вже восени".

Після обговорення на фракції голова профільного комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький наголосив, що у разі прийняття законопроєкту "медичний канабіс в Україні буде мати такий самий рівень ТГК (тетрагідроканнабінол) 0,2, як в ЄС. Все що більше — це вже не медичний канабіс".

Також медичний канабіс приберуть з переліку наркотичних речовин та створять відповідний реєстр.

"Це не наша вигадка. Всесвітня організація здоров'я це зробила багато років тому. Канабіс не вважається ніде у світі наркотичною речовиною. А тільки у таких країнах як Білорусь, Росія, Венесуели та, на жаль, Україна. Я сподіваюся, що парламент виправить цю історію... Процедура буде проста. Лікар, призначаючи канабіноїди, препарати з ним, буде виписувати тільки електронний рецепт", – зазначив він.

Радуцький додав, що у разі прийняття закону в цілому він не запрацює вже наступного дня.

"Він не буде імплементувати й вже наступного дня після підписання президентом. Щоб він запрацював, там потрібно дуже багато речей... Треба буде утворити виконавчий орган влади... Це буде окремий орган, який буде контролювати обіг канабіноїдів в країні", – пояснив він.

Голова комітету визнав, що на фракції було багато колег, які виступали проти прийняття законопроєкту:

"Якщо ми будемо думати, що можна буде підробити (рецепт), що погано контролюють.., тоді взагалі нічого робити не треба".

Радуцький вважає, що необхідно змінювати керівництво правоохоронних та контролюючих органів, а не залишати понад 2 млн важко хворих без медичного канабісу.

Він сподівається, що завтра на позачерговому засіданні Ради депутати все ж таки ухвалять законопроєкт у першому читанні, щоб вже в цілому за нього проголосувати восени, на новій сесії.

Щодо урядового законопроєкту голова профільного фінансового комітету та нардеп Данило Гетманцев додав, що не погоджується з визначенням: "5600 — це про збільшення податкового тиску... Це законопроєкт про те, щоб прибрати дисбалансу різних галузей економіки".

Гетманцев нагадав, що до четверга кожен депутат зможе подати поправки до другого читання.

"Як правило, депутати їх подають останнього дня... Поки що нема чого обговорювати. Але є певні напрями. Протягом минулого тижня проводили робочі групи. В комітеті. Вони були інтенсивні... Щодо напрямів ми сформували робочі групи, призначили відповідальних по кожному напрямку... В межах кожного напрямку будемо проводити консультації. Робота буде тривати", - заявив він.

Нагадаємо, що урядовий законопроєкт було ухвалено в першому читанні. Насправді з тексту документу безпосередньо рудного бізнесу, яким займається Рінат Ахметов – лише кілька сторінок, а решта – податки, що стосуються більшості громадян.

Законопроєкт передбачає податкові зміни, зокрема і на землю, нерухомість, добуток надр, золото і навіть ренту за користування водою. Кабмін необхідність такого документу аргументував збалансуванням бюджетних надходжень. Очікується, що завдяки змінам державний бюджет отримає додатково 50 млрд гривень на рік.